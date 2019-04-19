تفاصيل خطة ربط العاصمة الجديدة بثلاث محافظات

19 أبريل 2019 - 11:05 ص

شارك اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وضع ملامح خطة هيئة النقل العام بالقاهرة لتعظيم وزيادة الموارد المالية من كافة الأنشطة التي تعمل فيها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى رؤيتها لربط العاصمة الإدارية الجديدة بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والمدن الجديدة خلال الفترة القادمة واحتياجات الهيئة من أتوبيسات جديدة تعمل بالكهرباء وتحويل بعض الأتوبيسات الموجودة من سولار إلى غاز بما يحقق تكامل مع مترو الأنفاق.

و اجتمع صباح اليوم الجمعة وزير التنمية المحلية مع كل من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والمهندس هاني ضاحي رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل ووفد من الشركة واللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى وعدد من قيادات الوزارة ، وبحثوا مجالات التعاون بين محافظات الجمهورية وشركة وادى النيل خلال الفترة القادمة في عدد من المجالات ومن بينها إقامة الأسواق الحضارية، وتطوير وتحديث منظومة مواقف سيارات الأجرة بما يساهم في تعظيم موارد المحافظات المالية وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأكد اللواء شعراوى أهمية دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية للدولة، والاستفادة من كافة الخبرات والأفكار الجديدة للمستثمرين لزيادة دخل المحافظات المصرية والاستفادة من الأصول الخاصة بها وتخفيف الأعباء على موازنة الدولة والدعم الحكومى المقدم لبعض الهيئات والجهات التابعة للمحافظات وعلى رأسها هيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية.

وشدد الوزير على أن الحكومة لا تملك رفاهية الوقت لتنفيذ أي مشروعات أو برامج لتحسين دخل المحافظات.

كما عرض رئيس الهيئة الموقف المالى لها خلال الفترة الحالية وما تحققه من إيرادات بيع التذاكر والاشتراكات وإيرادات النقل الجماعى والإعلانات وبيع الخردة وتأجير الأراضى والبوفيهات وتأجير محطات المحمول والدعم الحكومى المقدم للهيئة، بالإضافة إلى مصروفات التشغيل.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه يسعى بالتنسيق مع السيد اللواء محمود شعراوى إلى تحقيق الاستفادة القصوى من كافة الممتلكات التي تقع تحت تصرف الهيئة والأصول الخاصة بها سواء كانت أراضى أو جراجات أو مبانى سواء بطرحها للإيجار أو الاستثمار مع القطاع الخاص، وبحث أي أفكار جديدة لزيادة العوائد التي يتم تحقيقها من الإعلانات على المواقع الثابتة والأتوبيسات مع زيادة الإيرادات من مشروع النقل الجماعى بما يساعد في الحد من الدعم الحكومي للهيئة خلال الفترة القادمة.

ومن جانبه رحب المهندس هاني ضاحى بالتعاون مع الوزارة والمحافظات لتبادل الأفكار والرؤى التي تساعد على تطوير الأداء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعظيم الإيرادات من الأصول وتحسين الموارد.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنة تضمن ممثلين من الوزارة ومحافظة القاهرة وهيئة النقل العام وشركة وادى النيل لمعاينة المواقع المقترح دراسة استثمارها.



