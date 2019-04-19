انفجار عبوة ناسفة في بغداد

19 أبريل 2019 - 10:57 ص

انفجرة عبوة ناسفة صباح اليوم في العاصمة العراقية بغداد ولم يعلن عن وقوع ضحايا.

ونقلت قناة السومرية الإخبارية عن مصدر في الشرطة العراقية قوله إن عبوة ناسفة انفجرت في حي الجزائر الواقع في منطقة الشعب شمالي العاصمة بغداد، مشيرا إلى أن هذا الحادث لم يسفر عن

ولم تعلن أى جهة حتى الآن مسؤوليتها عن هذا الحادث.

ويشن تنظيم "داعش" الإرهابي هجمات متفرقة بين حين وآخر في العاصمة بغداد ، تستهدف المدنيين والقوات الأمنية، وذلك منذ هزيمته عسكريا في العراق في شهر ديسمبر عام 2017.