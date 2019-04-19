المجلس العسكري السوداني يقيل مسؤولين كبار بسبب "قطر"

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أعفى المجلس العسكري السوداني وكيل وزارة الإعلام العبيد أحمد مروح، ووكيل وزارة الموارد المائية، حسب النبي موسى محمد، والأمين العام للمجلس القومي للأدوية عباس محمد فحل من مناصبهم.
إلى ذلك قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمان، في بيان، إنه تم تكليف عبد الماجد هارون بتسيير مهام وكيل وزارة الإعلام والاتصالات.


وكان المجلس العسكري الانتقالي، قد أعفى أمس الخميس، وكيل وزارة الخارجية السفير بدرالدين عبدالله من منصبه.


وعن أسباب إعفائه قال الناطق الرسمي باسم المجلس الفريق الركن شمس الدين كباشي، إن وزارة الخارجية أصدرت بيانا صحفيا عن الإعداد لزيارة وفد قطري إلى البلاد دون التشاور مع المجلس ودون علمه.

وقد تم تشكيل مجلس عسكري بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، تراسه وزير الدفاع عوض بن عوف، الذي استقال بعد يوم من توليه المنصب جراء رفض شعبي وخلفه ?عبد الفتاح البرهان?، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.

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