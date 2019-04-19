12 شرط يضعها الأعلى للاعلام لتغطية الإستفتاء

19 أبريل 2019 - 10:38 ص

نظم المجلس الاعلى للاعلام دورة التدريبية لمعرفة حققو وواجبات الصحفيين والاعلامين خلال تغطية الاستفتاء على الدستور ، وذلك بحضور نخبة من خبراء الإعلام وأعضاء بالهيئة الوطنية للانتخابات وكان الكاتب الصحفي شريف رياض أول المحاضرين وتناول بالشرح والتحليل معايير التغطية المهنية مؤكدًا أهمية التزام المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية وأفراد أطقم عملهم المصرح لهم بالتغطية الإعلامية للاستفتاء على التعديلات الدستورية بمراعاة الموضوعية وفقًا للأصول المهنية المتعارف عليها، والالتزام بقواعد التغطية الإعلامية والصحفية وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بالآتى:

• عدم خلط الرأي بالخبر وعدم خلط الخبر بالإعلان.

• مراعاة الدقة في نقل المعلومات وعدم تجهيل مصادرها.

• استعمال عناوين معبرة عن المتن.

• عدم نشر صور بعيدة الصلة عن التغطية.

• عدم الخلط بين المسميات أو التعميم غير الجائز أو اقتطاع جمل من الأقوال بالمخالفة لمتن هذه الأقوال

• عدم إجراء أي استطلاع رأى أمام لجان الانتخاب أو الاستفتاء أو في نطاق جمعية الانتخاب أو الاستفتاء وعدم سؤال

الناخب عن الرأي الذي يبديه أو أبداه في الاستفتاء.

• عدم الانتقاص من حق كل طرف في الرد أو التعليق على ما يتعرض له من هجوم أو مدح.

• عدم نشر إعلانات مجانية أو بمقابل للمترشح أو لمن يجاهر برأيه بشأن الاستفتاء بعد الميعاد المحدد قانونا للدعاية.

• عدم استعمال الشعارات الدينية لتأييد أو رفض موضوع الاستفتاء

• عدم توجيه أسئلة إيجابية ذات تحيز واضح.

• الكشف المسبق عن الهوية الانتخابية للضيوف أو تحيزاتهم الفكرية بشأن الموضوع محل الاستفتاء.

• عدم قبول أي تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة سواء كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من أي شخص أو جهة بمناسبة أعمال التغطية.