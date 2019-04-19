  • الجمعة 19 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر11:14 ص
بحث متقدم
فوات حفظ السلام بالأمم المتحدة في مالي

استقالة حكومة مالي بعد مذبحة قتل فيها 160 شخصًا

صلاح ورونالدو

"صلاح" في حيرة بسبب "رونالدو"

المجلس العسكري السوداني

المجلس العسكري السوداني يقيل مسؤولين كبار بسبب "قطر"

التصويت فى الانتخابات الرئاسية

بدء تصويت المصريين بالسعودية في الاستفتاء

الاعلى للاعلام

12 شرط يضعها الأعلى للاعلام لتغطية الإستفتاء

الإعلامي تامر أمين

تامر أمين: الاستفتاء امتحان سنُكرم أو نهان

رامون دياز

أول تعليق من مدرب «بيراميدز» بعد هزيمة الأهلي

اتوبيسات

اتوبيسات بوسط البلد للتشجيع على المشاركة بالإستفتاء

الشيخ خالد الجندي

الجندي عن الاستفتاء: " اللي بيحصل دا عرس ديمقراطي"

الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

12 شرط يضعها الأعلى للاعلام لتغطية الإستفتاء

الصفحة الأخيرة

الاعلى للاعلام
مكرم محمد أحمد

متابعات عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

الكوليرا تحصد أرواح 12 يمنيًا

#

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك

#

الفيضانات تودي بحياة 12 شخصا في أفغانستان

#

الأعلي للإعلام يوصي بحجب موقع "كايروسين"

تعديلات دستورية

المجلس الاعلى للاعلام

نظم المجلس الاعلى للاعلام دورة التدريبية لمعرفة حققو وواجبات الصحفيين والاعلامين خلال تغطية الاستفتاء على الدستور ، وذلك  بحضور  نخبة من خبراء الإعلام وأعضاء بالهيئة الوطنية للانتخابات وكان الكاتب الصحفي شريف رياض أول المحاضرين وتناول بالشرح والتحليل معايير التغطية المهنية مؤكدًا أهمية التزام المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية وأفراد أطقم عملهم المصرح لهم بالتغطية الإعلامية للاستفتاء على التعديلات الدستورية بمراعاة الموضوعية وفقًا للأصول المهنية المتعارف عليها، والالتزام بقواعد التغطية الإعلامية والصحفية وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بالآتى:

•           عدم خلط الرأي بالخبر وعدم خلط الخبر بالإعلان.

•           مراعاة الدقة في نقل المعلومات وعدم تجهيل مصادرها.

•           استعمال عناوين معبرة عن المتن.

•           عدم نشر صور بعيدة الصلة عن التغطية.

•           عدم الخلط بين المسميات أو التعميم غير الجائز أو اقتطاع جمل من الأقوال بالمخالفة لمتن هذه الأقوال

•           عدم إجراء أي استطلاع رأى أمام لجان الانتخاب أو الاستفتاء أو في نطاق جمعية الانتخاب أو الاستفتاء وعدم سؤال

الناخب عن الرأي الذي يبديه أو أبداه في الاستفتاء.

•           عدم الانتقاص من حق كل طرف في الرد أو التعليق على ما يتعرض له من هجوم أو مدح.

•           عدم نشر إعلانات مجانية أو بمقابل للمترشح أو لمن يجاهر برأيه بشأن الاستفتاء بعد الميعاد المحدد قانونا للدعاية.

•           عدم استعمال الشعارات الدينية لتأييد أو رفض موضوع الاستفتاء

•           عدم توجيه أسئلة إيجابية ذات تحيز واضح.

•           الكشف المسبق عن الهوية الانتخابية للضيوف أو تحيزاتهم الفكرية بشأن الموضوع محل الاستفتاء.

•           عدم قبول أي تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة سواء كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من أي شخص أو جهة بمناسبة أعمال التغطية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (6)

محمود سلطان

أسئلة الحيران في التعديلات الدستورية

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» مقتل وإصابة 18طالبانيًا خلال اشتباكات مع القوات الأفغانية
» خطة الصحة لتغطية 3 ايام الاستفتاء
» «الجبلاية» ترشح الأهلي والزمالك وبيراميدز لبطولات أفريقيا
» تفاصيل لقاء "السعيد" بوزير الادارة العامة السيرلانكى
» بهذه الخدمات.. مطار القاهرة يشارك فى الاستفتاء غدا
» «الداخلية» يستدرج سموحة على ستاد كلية الشرطة
» طقس اليوم معتدل والصغرى تسجل 14 درجة
» "الفياجرا" تخذل فريقا أرجنتينيا
» تركي آل الشيخ يستفز جماهير الأهلي بهذا الشعر الساخر
» "نوتردام" تسلط الضوء على دمار آثار البلدان الإسلامية
» المجلس العسكري يعفي الرجل الثاني بـ"الخارجية"

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    04:00

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان
أرشيفية
أرشيفية
مرشدو جماعة الإخوان