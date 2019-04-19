  • الجمعة 19 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر02:42 م
بحث متقدم
جمال خاشقجي

تركيا تعتقل إماراتيين وتحقق في صلة أحدهما باغتيال "خاشقجي"

11 فنانا

بالسعودية.. 11 فنانًا يحيون أعياد الربيع

الاهلي

"تويتر" يشعل جدران الأهلي: "ليست لمتخاذلين"

بابا الفاتيكان

بابا الفاتيكان يقبل أقدام السجناء

جوري عبد الله

فيديو فاضح لفنانة خليجية من داخل غرفة النوم

قطع رؤوس الأوز

هذا ما يفعله الإسبان في يوم سقوط الأندلس

رغد صدام

نجلة صدام تكشف حقيقة عن ابنتها في رمضان

محمد رمضان والسبكي

فتيات الكومبارس: "محمد رمضان متواضع والسبكي بيشتمنا ويضربنا"

الافراج عن 120 مسجونا بمناسبة عيد الاضحى

بمناسبة عيد الشرطة.. الإفراج عن 414 سجينًا

عبد الخالق عبد الله

مستشار بن زايد يكشف مفاجأة عن رجال الأعمال في دبي

12 شرطًا يضعها الأعلى للإعلام لتغطية الاستفتاء

الصفحة الأخيرة

الاعلى للاعلام
مكرم محمد أحمد

متابعات عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

الجندي عن الاستفتاء: " اللي بيحصل دا عرس ديمقراطي"

#

اجتماع بماسبيرو لمناقشة تجهيزات تغطية الاستفتاء

#

بسبب الأهلى.. محامٍ يقدم شكوى لـ"الأعلى للإعلام" في عمرو أديب

#

محلل سياسي: لائحة جزاءات "الإعلام" ستقضي على مهنة الصحافة

تعديلات دستورية

المجلس الاعلى للاعلام

نظم المجلس الأعلى للإعلام دورة التدريبية لمعرفة حققو وواجبات الصحفيين والإعلاميين خلال تغطية الاستفتاء على الدستور ، وذلك  بحضور  نخبة من خبراء الإعلام وأعضاء بالهيئة الوطنية للانتخابات وكان الكاتب الصحفي شريف رياض أول المحاضرين وتناول بالشرح والتحليل معايير التغطية المهنية مؤكدًا أهمية التزام المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية وأفراد أطقم عملهم المصرح لهم بالتغطية الإعلامية للاستفتاء على التعديلات الدستورية بمراعاة الموضوعية وفقًا للأصول المهنية المتعارف عليها، والالتزام بقواعد التغطية الإعلامية والصحفية وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بالآتى:

•           عدم خلط الرأي بالخبر وعدم خلط الخبر بالإعلان.

•           مراعاة الدقة في نقل المعلومات وعدم تجهيل مصادرها.

•           استعمال عناوين معبرة عن المتن.

•           عدم نشر صور بعيدة الصلة عن التغطية.

•           عدم الخلط بين المسميات أو التعميم غير الجائز أو اقتطاع جمل من الأقوال بالمخالفة لمتن هذه الأقوال

•           عدم إجراء أي استطلاع رأى أمام لجان الانتخاب أو الاستفتاء أو في نطاق جمعية الانتخاب أو الاستفتاء وعدم سؤال

الناخب عن الرأي الذي يبديه أو أبداه في الاستفتاء.

•           عدم الانتقاص من حق كل طرف في الرد أو التعليق على ما يتعرض له من هجوم أو مدح.

•           عدم نشر إعلانات مجانية أو بمقابل للمترشح أو لمن يجاهر برأيه بشأن الاستفتاء بعد الميعاد المحدد قانونا للدعاية.

•           عدم استعمال الشعارات الدينية لتأييد أو رفض موضوع الاستفتاء

•           عدم توجيه أسئلة إيجابية ذات تحيز واضح.

•           الكشف المسبق عن الهوية الانتخابية للضيوف أو تحيزاتهم الفكرية بشأن الموضوع محل الاستفتاء.

•           عدم قبول أي تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة سواء كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من أي شخص أو جهة بمناسبة أعمال التغطية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (6)

محمود سلطان

أسئلة الحيران في التعديلات الدستورية

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

الصحابة والنظريات العلمية

ياسر أنور

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» قرار مصيري يخطط له لـ"فلوكس"
» القوات المسلحة تنظم ندوات تثقيفية لجامعة المنصورة ومدارس بالقليوبية
» «التدوير» سلاح الزمالك للهروب من الإجهاد
» تعرف على موعد رحلات السعودية من مصر لأداء العمرة
» شاهد.. الاستعدادات النهائية لحفل الهضبة بـ"الجامعة الأمريكية" اليوم
» المغرب يعلن المساهمة في إعادة بناء كنيسة نوتردام
» 213 قتيلًا منذ اندلاع اشتباكات طرابلس
» مقتل وإصابة 18طالبانيًا خلال اشتباكات مع القوات الأفغانية
» خطة الصحة لتغطية 3 أيام الاستفتاء
» «الجبلاية» ترشح الأهلي والزمالك وبيراميدز لبطولات أفريقيا
» تفاصيل لقاء "السعيد" بوزير الإدارة العامة السيرلانكي

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:00

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان
أرشيفية
أرشيفية
مرشدو جماعة الإخوان