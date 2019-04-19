أول تعليق من مدرب «بيراميدز» بعد هزيمة الأهلي

19 أبريل 2019 - 10:25 ص

أعرب الأرجنتيني رامون دياز مدرب بيراميدز، عن سعادته الكبيرة عقب فوز فريقه على الأهلي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء مس الخميس، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري.

وقال دياز في تصريحاته بالمؤتمر: "مباراة اليوم كانت قوية للغاية لكننا نجحنا في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، فى ظل تنفيذ اللاعبون التعليمات التي طلبت منهم على مدار الـ90 دقيقة.

وتابع: "المباراة كانت سجالا بين الفريقين لكن ما أحب أن أنوه إليه بأن حضور الجماهير للمباراة منحها الجمال".

وتطرق للحديث عن عبد الله السعيد قائلا: "عبد الله السعيد لاعب كبير ويمتلك خبرات كبيرة ومن الصعب التأثر بالجمهور".