غرفة عمليات بـ"الهجرة" لمتابعة استفتاء الخارج

19 أبريل 2019 - 10:23 ص

نظمت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعًا مع اعضاء غرفة العمليات التي أطلقتها الوزارة لمتابعة سير عملية تصويت المصريين بالخارج في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والتعامل مع أي نوع من الشكاوى يتعرض لها الناخبون على مدار الساعة.

وقالت مكرم فى بيان لها ان التواصل سيكون مستمر مع كافة الجهات المعنية بعملية الاستفتاء للرد على كافة الشكاوى والاستفسارات الخاصة بالمصريين بالخارج خلال مشاركتهم، كما اطمأنت على سير العمل داخل الغرفة من خطوط ساخنة وصفحات التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني للتواصل المباشر مع المواطنين المصريين بالخارج.

وكلفت وزيرة الهجرة برصد كافة أنواع الشكاوى والاستفسارات والتعامل معها بشكل فوري على مدار اليوم، وفتح الخط الساخن مع الهيئة الوطنية للانتخابات للرد على الاستفسارات المتعلقة بكيفية تصويت المصريين بالخارج في عملية الاستفتاء بالإضافة إلى التنسيق الدائم مع وزارة الخارجية والتواصل مع السفارات والقنصليات خارج مصر.

وكانت السفيرة نبيلة مكرم، قد وجهت بتشكيل غرفة عمليات مكونة من فريق عمل الوزارة لتلقي استفسارات المصريين بالخارج ورصد المعوقات التي قد تواجههم أثناء عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية والمقررة لهم أيام 19 و20 و21 أبريل الجاري، حيث بدأت غرفة العمليات عملها الفعلي لمتابعة سير عملية الاستفتاء مساء أمس تزامنا مع انطلاقها في نيوزيلندا وأستراليا.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تخصيص الأرقام التالية لغرفة عمليات الوزارة: "01289850655 – 01017071810 –01159476593"، وأيضًا البريد الإلكتروني التالي: ([email protected] )، وذلك للتواصل مع المصريين بالخارج، وللتعرف على كل ما يواجههم من مشكلات بهدف التعامل معها والتدخل لحلها من خلال الاتصال وإحاطة الجهات المعنية بالمشكلة.