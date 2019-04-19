» «الجبلاية» ترشح الأهلي والزمالك وبيراميدز لبطولات أفريقيا

19 أبريل 2019 - 10:20 ص

رشح مجلس إدارة اتحاد الكرة، الأهلي والزمالك وبيراميدز للمشاركة في بطولتي دوري الأبطال الأفريقي والكونفدرالية في الموسم الجديد، فى ظل اشتعال المنافسة بينهم وتقاربهم في النقاط على المراكز الثلاثة الأولى.

وكشف مصدر بـ"الجبلاية" عن صعوبة إنهاء مسابقة الدوري قبل الموعد المحدد من الكاف لتحديد أسماء الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية، كما لم يتم حسم مصير كأس مصر في ظل استمرار الزمالك في الكونفدرالية وصعوبة خوضه لمباريات الكأس في الوقت الحالي.