اتوبيسات بوسط البلد للتشجيع على المشاركة بالإستفتاء

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متابعات- حنان حمدتو

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محافظة القاهرة

خالد عبد العال

انطلق ماراثون "انزل.. شارك" تحت رعاية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، منذ قليل، والذي نظمته محافظة القاهرة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضه، عروض تشجيعية باتويسات لحث المواطنين على المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

ويتضمن الماراثون الذى انطلق يالاتوبيسات  السير من ساحة ميدان عابدين وصولا إلى ميدان سراي الجزيرة مرورا بشارع البستان وميدان التحرير، وذلك بمشاركة 10 آلاف شاب من شباب القاهرة.

وذلك وسط أجواء احتفالية، حيث عروض التنورة، كما جاب شوارع وسط البلد أتوبيسان مفتوحان، عليهما ملصقات: "انزل شارك".

وحضر الماراثون مدير مديرية التربية والتعليم ونواب المحافظ الأربعة وقيادات المحافظة التنفيذية.


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