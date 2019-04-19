الإنتاج الحربي يواجه «ذئاب الجبل» بإستاد بتروسبورت

محمد عبد الحارس
يستدرج فريق الإنتاج الحربى نظيره المقاولون العرب، على ستاد بتروسبورت فى الخامسة عصر اليوم الجمعة فى إفتتاحية الجولة 30 للدوري.
ويأمل مختار مختار مدرب الإنتاج ، فى تحقيق نقاط المباراة من أجل المحافظة على آماله فى إنهاء الموسم بمركز متقدم فيما يتمسك عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب بضرورة حصد النقاط الثلاث لاقتحام المربع الذهبي.
ويحتل الإنتاج المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة، فيما يحتل المقاولون العرب المركز الخامس برصيد 40 نقطة.
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