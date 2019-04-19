  • الجمعة 19 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر11:15 ص
بحث متقدم
فوات حفظ السلام بالأمم المتحدة في مالي

استقالة حكومة مالي بعد مذبحة قتل فيها 160 شخصًا

صلاح ورونالدو

"صلاح" في حيرة بسبب "رونالدو"

المجلس العسكري السوداني

المجلس العسكري السوداني يقيل مسؤولين كبار بسبب "قطر"

التصويت فى الانتخابات الرئاسية

بدء تصويت المصريين بالسعودية في الاستفتاء

الاعلى للاعلام

12 شرط يضعها الأعلى للاعلام لتغطية الإستفتاء

الإعلامي تامر أمين

تامر أمين: الاستفتاء امتحان سنُكرم أو نهان

رامون دياز

أول تعليق من مدرب «بيراميدز» بعد هزيمة الأهلي

اتوبيسات

اتوبيسات بوسط البلد للتشجيع على المشاركة بالإستفتاء

الشيخ خالد الجندي

الجندي عن الاستفتاء: " اللي بيحصل دا عرس ديمقراطي"

الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

"صلاح" في حيرة بسبب "رونالدو"

الرياضة

صلاح ورونالدو
صلاح ورونالدو

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

أسطورة "ليفربول" يوجه رسالة قاسية لـ"صلاح"

#

نقاش حاد بين "إبراهيم عيسى وساويرس" بسبب أبوتريكة

#

أشعة على قدم مهاجم الأهلى لتحديد مدى إصابته

#

صلاح يحتاج تصويت المصريين ليحصد جائزة "يويفا" من ميسي ورونالدو

ريال مدريد

رونالدو

منتخب مصر

محمد صلاح

يوفنتوس

يسعى العديد من الأندية في ضم اللاعب الدولي محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الانجليزي، ابرزهم يوفنتوس الايطالي وذلك بمباركة نجمه كريستيانو رونالدو، إضافة إلى ريال مدريد وباريس سان جيرمان.
وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول لا يمانع فكرة بيع هداف الفريق الأول في الموسم الحالي بشرط وصول عرض قوي بقيمة 180 مليون يورو.
ويرغب البرتغالي كريستيانو رونالدو في تحرك ناديه يوفنتوس من أجل ضم صلاح لتعزيز صفوف الفريق الهجومية والمنافسة على لقب دوري الأبطال الأوروبي في الموسم المقبل وهو ما دفع ليفربول للبحث عن بديل للاعب المصري خوفا من انضمام اللاعب للسيدة العجوز.
وتشير التقارير أن ليفربول وقع اختياره على ثاني هدافي الدوري الفرنسي اللاعب الإيفواري الشاب نيكولاس بيبي من أجل تعويض رحيل صلاح في حال وافق أي نادي على تلبية مطالب الفريق المالية والتعاقد مع اللاعب المصري.
صلاح سجل 19 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم ليتصدر قائمة الهدافين بجانب سيرغيو ليونيل أغويرو من صفوف مانشستر سيتي وهو نفس عدد أهداف بيبي في الدوري الفرنسي لكنه يحتل وصافة الهدافين خلف كيليان مبابي الذي سجل 27 هدفا.
ويمتلك بيبي البالغ من العمر 23 عاما 35% من أهداف نادي ليل الـ54 في الدوري الفرنسي بالموسم الحالي بينما أجرز صلاح 25% من أهداف ليفربول الـ77 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (6)

محمود سلطان

أسئلة الحيران في التعديلات الدستورية

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» مقتل وإصابة 18طالبانيًا خلال اشتباكات مع القوات الأفغانية
» خطة الصحة لتغطية 3 أيام الاستفتاء
» «الجبلاية» ترشح الأهلي والزمالك وبيراميدز لبطولات أفريقيا
» تفاصيل لقاء "السعيد" بوزير الادارة العامة السيرلانكى
» بهذه الخدمات.. مطار القاهرة يشارك فى الاستفتاء غدا
» «الداخلية» يستدرج سموحة على ستاد كلية الشرطة
» طقس اليوم معتدل والصغرى تسجل 14 درجة
» "الفياجرا" تخذل فريقا أرجنتينيا
» تركي آل الشيخ يستفز جماهير الأهلي بهذا الشعر الساخر
» "نوتردام" تسلط الضوء على دمار آثار البلدان الإسلامية
» المجلس العسكري يعفي الرجل الثاني بـ"الخارجية"

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    04:00

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان
أرشيفية
أرشيفية
مرشدو جماعة الإخوان