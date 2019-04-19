» طقس اليوم معتدل والصغرى تسجل 14 درجة

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يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة المتوقعة على مدار اليوم الجمعة 19 إبريل.
ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

 
 
كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحرين المتوسط والأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح شمالية غربية.
 
وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر
الصغرى العظمى
القاهرة 14 25
شبين الكوم 13 24
طنطا 13 24
دمنهور 13 21
الإسكندرية 13 21
بلطيم 13 21
مطروح 12 20
السلوم 12 20
سيوة 12 26
بورسعيد 14 20
دمياط 14 20
الزقازيق 12 24 
الإسماعلية 12 25 
السويس 12 25
العريش 11 21
رفح 11 20
رأس سدر 14 25
نخل 10 22
نويبع 17 24
طابا 12 23
كاترين 07 19
الطور 16 26
شرم الشيخ 19 28
الغردقة 18 27 
مرسى علم 19 27
الفيوم 13 26
بني سويف 13 26
المنيا 12 27
أسيوط 12 28
سوهاج 13 29
قنا 14 29
الأقصر 16 30
أسوان 17 31
أبوسمبل 17 31
الوادي الجديد 15 30
شلاتين 19 27
أبو رماد 20 26
رأس حدربة 19 25
حلايب 21 26

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