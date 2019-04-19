  • الجمعة 19 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر11:14 ص
بحث متقدم
فوات حفظ السلام بالأمم المتحدة في مالي

استقالة حكومة مالي بعد مذبحة قتل فيها 160 شخصًا

صلاح ورونالدو

"صلاح" في حيرة بسبب "رونالدو"

المجلس العسكري السوداني

المجلس العسكري السوداني يقيل مسؤولين كبار بسبب "قطر"

التصويت فى الانتخابات الرئاسية

بدء تصويت المصريين بالسعودية في الاستفتاء

الاعلى للاعلام

12 شرط يضعها الأعلى للاعلام لتغطية الإستفتاء

الإعلامي تامر أمين

تامر أمين: الاستفتاء امتحان سنُكرم أو نهان

رامون دياز

أول تعليق من مدرب «بيراميدز» بعد هزيمة الأهلي

اتوبيسات

اتوبيسات بوسط البلد للتشجيع على المشاركة بالإستفتاء

الشيخ خالد الجندي

الجندي عن الاستفتاء: " اللي بيحصل دا عرس ديمقراطي"

الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

مال وأعمال

الدولار
ارشيفية

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك

#

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

#

تعرف على أسعار الدولار اليوم

#

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

الدولار

أسعار

الجنيه

بنك مصر

بنك القاهرة

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في تعالاملات اليوم الجمعة 19 إبريل.
وسجل فى بنوك الأهلي المصري، ومصر، والتجاري الدولي إلى 17.18 جنيه للشراء، و17.28 جنيه للبيع.
وسجل في بنوك الإسكندرية، والعربي الأفريقي، وقناة السويس إلى 17.18 جنيه للشراء، و17.28 جنيه للبيع.
وفى بنك التعمير والإسكان، 17.22 جنيه للشراء، و17.32 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، عند 17.21 جنيه للشراء، و17.31 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار في بنك البركة عند 17.22 جنيه للشراء، و17.32 جنيه للبيع.
وظل سعر العملة الأمريكية ثابتًا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.29 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (6)

محمود سلطان

أسئلة الحيران في التعديلات الدستورية

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» مقتل وإصابة 18طالبانيًا خلال اشتباكات مع القوات الأفغانية
» خطة الصحة لتغطية 3 ايام الاستفتاء
» «الجبلاية» ترشح الأهلي والزمالك وبيراميدز لبطولات أفريقيا
» تفاصيل لقاء "السعيد" بوزير الادارة العامة السيرلانكى
» بهذه الخدمات.. مطار القاهرة يشارك فى الاستفتاء غدا
» «الداخلية» يستدرج سموحة على ستاد كلية الشرطة
» طقس اليوم معتدل والصغرى تسجل 14 درجة
» "الفياجرا" تخذل فريقا أرجنتينيا
» تركي آل الشيخ يستفز جماهير الأهلي بهذا الشعر الساخر
» "نوتردام" تسلط الضوء على دمار آثار البلدان الإسلامية
» المجلس العسكري يعفي الرجل الثاني بـ"الخارجية"

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    04:00

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان
أرشيفية
أرشيفية
مرشدو جماعة الإخوان