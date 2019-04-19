سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

19 أبريل 2019 - 09:06 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في تعالاملات اليوم الجمعة 19 إبريل.



وسجل فى بنوك الأهلي المصري، ومصر، والتجاري الدولي إلى 17.18 جنيه للشراء، و17.28 جنيه للبيع.

وسجل في بنوك الإسكندرية، والعربي الأفريقي، وقناة السويس إلى 17.18 جنيه للشراء، و17.28 جنيه للبيع.

وفى بنك التعمير والإسكان، 17.22 جنيه للشراء، و17.32 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، عند 17.21 جنيه للشراء، و17.31 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك البركة عند 17.22 جنيه للشراء، و17.32 جنيه للبيع.