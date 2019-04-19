» "الفياجرا" تخذل فريقا أرجنتينيا

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أخفق فريق أرجنتيني في تحقيق النتيجة المرجوة خلال مباراة كرة قدم، رغم تناول لاعبيه حبوب "الفياغرا" التي تستخدم عادة لتحفيز الأداء الجنسي لدى الرجال.

ووفقا لصحيفة "صن" البريطانية، فإن لاعبي فريق يونيون دي سنتافي تناولوا حبوب الفياغرا قبل خوض مباراة مع إندبندينتي دي فال الإكوادوري، في إطار بطولة "كوبا سود أميركانا" في أميركا الجنوبية، حسبما نقلته "سكاي نيوز".

ونصح طبيب الفريق الأرجنتيني سنتياغو كالفو لاعبيه بتناول الفياغرا، حتى يساعدهم العقار على تقديم أداء أفضل في منطقة ترتفع عن سطح البحر بأكثر من 3 آلاف متر.

لكن الفياغرا لم تنفع الفريق الأرجنتيني الذي فاز في الجولة الأولى بهدفين دون مقابل، حيث خسر إيابا بالنتيجة ذاتها، وودع المسابقة بعد اللجوء إلى ركلات الترجيح.

وقال طبيب الفريق إن سببين بارزين أثرا على اللاعبين في العلو المرتفع أولهما نقص الأكسجين، لذلك يسمح للاعبين باستخدام أنانيب الأكسجين قبل المباراة وبين الشوطين.

أما السبب الثاني فهو انخفاض الضغط الجوي في الأماكن المرتفعة، مما يؤدي إلى ضيق الأوعية الدموية حول الرئة وعرقلة تدفق الدم لحمل الأكسجين وتفريغ ثاني أكسيد الكربون.

وأوضح الطبيب أن تناول الفياغرا يساعد على توسيع الأوعية الدموية حول الرئة، مشيرا إلى أنها ليست عقارا ممنوعا في المنافسات الرياضية.

والفياغرا من أكثر العقاقير نجاحا حول العالم منذ بدء إنتاجه عام 1998، بعد أن اكتشف باحثون آثاره الإيجابية على الأداء الجنسي مصادفة، عندما كانوا يجرون دراسات باعتباره دواء للقلب.


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