  • الجمعة 19 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر11:14 ص
بحث متقدم
فوات حفظ السلام بالأمم المتحدة في مالي

استقالة حكومة مالي بعد مذبحة قتل فيها 160 شخصًا

صلاح ورونالدو

"صلاح" في حيرة بسبب "رونالدو"

المجلس العسكري السوداني

المجلس العسكري السوداني يقيل مسؤولين كبار بسبب "قطر"

التصويت فى الانتخابات الرئاسية

بدء تصويت المصريين بالسعودية في الاستفتاء

الاعلى للاعلام

12 شرط يضعها الأعلى للاعلام لتغطية الإستفتاء

الإعلامي تامر أمين

تامر أمين: الاستفتاء امتحان سنُكرم أو نهان

رامون دياز

أول تعليق من مدرب «بيراميدز» بعد هزيمة الأهلي

اتوبيسات

اتوبيسات بوسط البلد للتشجيع على المشاركة بالإستفتاء

الشيخ خالد الجندي

الجندي عن الاستفتاء: " اللي بيحصل دا عرس ديمقراطي"

الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

تامر أمين: الاستفتاء امتحان سنُكرم أو نهان

الحياة السياسية

الإعلامي تامر أمين
تامر أمين

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

انفعال شديد لـ"تامر أمين"على الهواء.. تعرف على السبب

#

تامر أمين: "أنا هجرسكم ولوعندكم دم انتحروا"

#

"الشيشه" تضع مسئولو الحديقة اليابانية في ورطة

#

"حبيب" ينشر وثيقة تدين والد تامر أمين دفاعًا عن شيرين

الاستفتاء

النهار

تامر أمين

ذكر الإعلامي تامر أمين، الشعب المصري بموعد الاستفتاء علي التعديلات الدستورية قائلا :" غدا اتمتحان سيكرم المواطن المصري أو (..) ، أنا بقولكم هنكرم و لن نهان ".

وأضاف "أمين" خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" ، : ليس لدي شك بأن المواطن المصري يكرم ولن يهان في الامتحان ، مشيرا إلى أن المواطن المصري سيذهب ويلبي النداء للمشاركة في الاستفتاء".

و تابع قائلا ، عندما مصر تنادي لأبنائها الجميع يلبي النداء بعيدا عن أي انتماءات وأهواء، لذلك عنده يقين بأن المواطن المصري سيذهب لتلبية نداء الوطن ، مؤكدا أن الوعي المصري عند المواطنين أصبح كبيرا جدا ولديهم استيعاب وطني خاصة أننا تعلمنا من الدروس السابقة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (6)

محمود سلطان

أسئلة الحيران في التعديلات الدستورية

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» مقتل وإصابة 18طالبانيًا خلال اشتباكات مع القوات الأفغانية
» خطة الصحة لتغطية 3 ايام الاستفتاء
» «الجبلاية» ترشح الأهلي والزمالك وبيراميدز لبطولات أفريقيا
» تفاصيل لقاء "السعيد" بوزير الادارة العامة السيرلانكى
» بهذه الخدمات.. مطار القاهرة يشارك فى الاستفتاء غدا
» «الداخلية» يستدرج سموحة على ستاد كلية الشرطة
» طقس اليوم معتدل والصغرى تسجل 14 درجة
» "الفياجرا" تخذل فريقا أرجنتينيا
» تركي آل الشيخ يستفز جماهير الأهلي بهذا الشعر الساخر
» "نوتردام" تسلط الضوء على دمار آثار البلدان الإسلامية
» المجلس العسكري يعفي الرجل الثاني بـ"الخارجية"

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    04:00

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان
أرشيفية
أرشيفية
مرشدو جماعة الإخوان