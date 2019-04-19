تركي آل الشيخ يحتفل بالفوز على الأهلي

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الاهلى

تركي آل الشيخ

نادي بيراميدز

احتفل مالك نادي بيراميدز تركي آل الشيخ، بفوزه على الأهلي للمرة الثانية، ولكن على طريقته الخاصة مستخدما أبيات من الشعر باللغة العامية المصرية .

واستغل آل الشيخ، موهبته الشعرية في كتابة بعض المقاطع احتفالا بفوز فريقه خلال المباراة المؤجلة من المرحلة 25 من المسابقة، حيث جدد بيراميدز فوزه على مضيفه الأهلي 1-صفر، الخميس، بعد أن هزمه في الذهاب 2-1، ليمنع حامل اللقب من الوصول إلى قمة الدوري المصري الممتاز التي استعادها الزمالك بفوزه على الإسماعيلي بهدفين نظيفين.

وكتب آل الشيخ على صفحته بموقع "فيسبوك"، عقب المباراة: "اللي يلعب معانا يستحمل.. ولا بنخاف ولا بنأجل .. وبنبعت كينو (صاحب هدف اللقاء) يسجل.. أومال لو كانوا كاملين" و"عايز تفهم أترجملك.. ابعد ع الأسد أحسنلك. خش بجمهورك يالا. علمنا ف الماتشين"، في إشارة إلى فوزين متتاليين على الأهلي.

كما كتب قاصدا الأهلي: "قالك بركب ومابنزلش. نزلناه على كفوف الراحة. كينو يا جاحد ما بترحمش. كنت تجيب الجول براحة.. وعجبي".

وخصص آل الشيخ بعض الأبيات للاعبين بأعينهم، متغزلا في عبد الله السعيد لاعب الأهلي السابق بالقول: "حقك جالك يابو عبد الله. بدل المرة كسبت اتنين. واهو طول مانت سايبها على الله. بتعقدهم ف الماتشين".

كما كتب: "الليلة سهرتنا دي صباحي. وماحدش هينام وأنا صاحي. الحفلة مكملة يا حبايب. والمكسب دايما مفتاحي".

وبالفوز صعد بيراميدز إلى المركز الثاني برصيد 60 نقطة بفارق الأهداف عن الزمالك المتصدر، فيما تراجع الأهلي إلى المركز الثالث بفارق نقطتين عن الفريقين.


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