» تركي آل الشيخ يستفز جماهير الأهلي بهذا الشعر الساخر

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تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ

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سخر المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، من هزيمة النادي الأهلي الليلة، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على على ملعب بتروسبورت ضمن المباراة المؤجلة من الجولة الـ25 للدوري الممتاز، وانتهت بهزيمة الأحمر بهدف دون مقابل.
وكتب «آل الشيخ» عددًا من الأبيات الشعرية الساخرة، على صفحته الرسمية بـ«فيس بوك»، من بينها: «قالك بركب ومابنزلش.. نزلناه على كفوف الراحة.. كينو يا جاحد ما بترحمش.. كنت تجيب الجول براحة»، وهو ما أثار عاصفة من التعليقات واللايكات من متابعي الصفحة بمجرد نشرها.
كما كتب «آه يا كاشف مفضوح بلسانه.. أهو بيراميدز عمل الإنجاز.. أمثالك على طول بيبانوا.. إبقى اتعلم م الأٌستاذ»

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