"الوطنية للزراعات" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن هذا الأمر

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أكد اللواء محمد عبدالحي، رئيس مجلس الشركة الوطنية للزراعات المحمية، إن الشركة تمتلك تقنيات حديثة في الزراعة لتوفير الماء، وزيادة الإنتاج من الخضروات.
وأوضح عبدالحي خلال حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج «صالة التحرير»، على قناة صدى البلد، قائلا: «لدينا 2500 فدان، لزراعة منتجات الخضروات، مثل الطاطم والفاصوليا، والفلفل بأنواعه»، متابعًا: «لدينا بيوت زراعية في أماكن مختلفة يعملون بكامل طاقتهمـ والبيت الزراعي في قاعدة محمد نجيب ينتج في الموسم 350 طن طماطم.. ونحقق معدلات أعلى من المعدلات النظرية في الكتب».
وتابع رئيس مجلس الشركة الوطنية للزراعات المحمية: "نمتلك وحدات تنقية وفلاتر ميكانيكية توفر أعلى جودة، بأقل استهلاك بنسبة 70% عن الحقول المفتوحة، متابعا: «لدينا وحدة أرصاد جوية تحدد نسبة الماء المستخدمة في الزراعة».
وأشار إلى أنه تمت زراعة كمية ضخمة من الطماطم تفاديا لوصول سعرها إلى 15 جنيها، متابعا: «نبيع كيلو الطماطم بـ 3 جنيهات، وحققنا الاكتفاء الذاتي من الطماطم، وصدرنا منتجاتنا للدول الأوروبية والعربية».


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