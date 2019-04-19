  • الجمعة 19 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر02:54 ص
بحث متقدم
الأهلي

كواليس خناقة لاعبي الأهلي وبيراميدز بعد المباراة

لاسارتي

نجم الأهلي السابق يفتح النار على لاسارتي.. هذا ما قاله

أرشيفية

بدء تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية

تركي آل الشيخ

تعليق مثير لـ"آل شيخ" بعد فوز بيراميدز على الأهلي

الدولار

الدولار يفاجي الجميع ويتراجع لهذا الرقم

رئيس نادي “الهلال”، الأمير محمد بن فيصل

شاهد.. حركة غير أخلاقية من أمير سعودي تشعل الغضب

بن سلمان

هكذا أنهى "بن سلمان" أزمة خاشقجي وأعاد الاستثمار

احتجاجات الجزائر

الرئاسة الجزائرية تدعو لجلسة حوار الإثنين المقبل

أرشيفية

مفاجأة عن قيمة غرامة الممتنعين عن التصويت في«الدستور»

عبدالله رشدي وخالد منتصر

«حضن الفنانين»يفجر خناقة عنيفة بين«منتصر» و«رشدي»

بالفيديو..

نجم الأهلي السابق يفتح النار على لاسارتي.. هذا ما قاله

آخر الأخبار

لاسارتي
لاسارتي

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

مفاجأة عن انتقال نجم آخر غير عبدالله السعيد من الأهلي للزمالك

#

إبراهيم سعيد يهاجم معلقًا شهيرًا: متحامل على "صلاح"

#

«أبوتريكة» يفتح النار على البرتغالي جوزيه مورينيو

#

تعليق ناري لـ"أبو تريكة" على هزيمة الأهلي.. هذا ما قاله

قال الكابتن زكريا ناصف، إن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فشل في كل المواجهات الصعبة مع الفريق سواء محليا أو إفريقيا.
وتابع ناصف، خلال برنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الأهلي ينتظره مباراة مهمة يوم الخميس المقبل أمام المصري البورسعيدي والزمالك أيضا أمام بيراميدز يوم الثلاثاء المقبل، موضحا أن الأسبوع المقبل سيكون بمثابة الحسم للفرق في مسابقة الدوري الممتاز.
وكشف الكابتن زكريا ناصف، عن وجود مفاجأة في تشكيل لاسارتي في المباراة خاصة وأن الرباعي وليد أزارو وجيرالدو وصالح جمعة وحسين الشحات «ملعبوش مع بعض قبل كده»، موضحا أن اللاعبين يحدث لديهم توتر بعد تسجيل هدف في شباكهم فالمشكلة في اللاعبين من ناحية الجانب النفسي والذهني ويجب بذلك أن يتم التركيز على السمات الشخصية للاعبين بأن يتحمل الضغوط والتوتر والهزيمة وان يعود سريعا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (6)

محمود سلطان

أسئلة الحيران في التعديلات الدستورية

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» تركي آل الشيخ يستفز جماهير الأهلي بهذا الشعر الساخر
» "نوتردام" تسلط الضوء على دمار آثار البلدان الإسلامية
» المجلس العسكري يعفي الرجل الثاني بـ"الخارجية"
» دعوات لمحاكمة متورطين بجرائم جنسية بحق روهجينيات
» فرنسا: ماس كهربائي على الأرجح وراء حريق "نوتردام"
» تعليق "قضاة مصر" على التعديلات الدستورية الجديدة
» تفاصيل اجتماع المجلس العسكري السوداني و"الوطنية للتغيير"
» أول تعليق من "بوتين" على حريق نوتردام.. هذا ما قاله
» بالصور.. نجاة المئات من كارثة قطار جديدة وإصابة 25 حتى الآن
» "الجندي": هؤلاء لا تنفعهم شفاعة الشافعين يوم القيامة
» بيراميدز يحقق فوزًا مثيرًا على الأهلي بهدف «كينو»

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:00 ص

  • فجر

    04:00

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان
أرشيفية
أرشيفية
مرشدو جماعة الإخوان