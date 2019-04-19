نجم الأهلي السابق يفتح النار على لاسارتي.. هذا ما قاله

19 أبريل 2019 - 12:10 ص

قال الكابتن زكريا ناصف، إن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فشل في كل المواجهات الصعبة مع الفريق سواء محليا أو إفريقيا.



وتابع ناصف، خلال برنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الأهلي ينتظره مباراة مهمة يوم الخميس المقبل أمام المصري البورسعيدي والزمالك أيضا أمام بيراميدز يوم الثلاثاء المقبل، موضحا أن الأسبوع المقبل سيكون بمثابة الحسم للفرق في مسابقة الدوري الممتاز.



وكشف الكابتن زكريا ناصف، عن وجود مفاجأة في تشكيل لاسارتي في المباراة خاصة وأن الرباعي وليد أزارو وجيرالدو وصالح جمعة وحسين الشحات «ملعبوش مع بعض قبل كده»، موضحا أن اللاعبين يحدث لديهم توتر بعد تسجيل هدف في شباكهم فالمشكلة في اللاعبين من ناحية الجانب النفسي والذهني ويجب بذلك أن يتم التركيز على السمات الشخصية للاعبين بأن يتحمل الضغوط والتوتر والهزيمة وان يعود سريعا.

