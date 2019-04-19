نصف جرائم الكراهية عبر الانترنت تستهدف المسلمين

19 أبريل 2019 - 12:34 ص

قال توماس أبيرغ، مؤسس جمعية "أبحاث جرائم الكراهية في الإنترنت"، بالسويد، إن نصف جرائم الكراهية عبر الانترنت المرتكبة بالبلاد استهدفت المسلمين في الفترة بين 2017 – 2018.



وأوضح أبيرغ، أن تقارير الشرطة أظهرت ارتفاع معدلات جرائم الكراهية على الانترنت إلى الضعفين، خلال الفترة المذكورة، فيما وصلت إلى 3 أضعاف في المدن الشمالية.



وقال أبيرغ، على التلفزيون الرسمي السويدي، إن "نسبة 50 بالمائة من تلك الجرائم بالبلاد ارتكبت ضد المسلمين، و22 بالمائة منها استهدفت طالبي اللجوء، فيما كانت 21 بالمائة من تلك الجرائم موجهة ضد المنحدرين من أصول أفريقية".



وأشار مؤسس الجمعية المعنية برصد خطابات الكراهية في السويد، إلى أن الجرائم المذكورة ترتكب عمومًا من قبل أشخاص تزيد أعمارهم عن 50 عاما.



وتابع أن 83 بالمائة من مرتكبيها هم من الرجال، و17 بالمائة من النساء.

