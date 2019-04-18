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بدء تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية

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بدء تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية

الحياة السياسية

أرشيفية
أرشيفية

المصريون ووكالات

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بدأ تصويت المصريين المقيمين بنيوزيلاندا في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وكان المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، كشف تفاصيل استعداد الوزارة لاستقبال أبناء الجاليات المصرية بالخارج في المقار الانتخابية بسفاراتنا في 124 دولة حول العالم، للمشاركة في التصويت على التعديلات الدستورية.
وأضاف حافظ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج «نظرة»، على قناة صدى البلد، قائلا: «بعثاتنا في الخارج لها دور كبير في العمل على تمكين المواطنين للمشاركة في عملية الاستفتاء.. وتم استكمال كل الاستعدادات لإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك في إطار دعوة الهيئة الوطنية للانتخابات كافة المواطنين للمشاركة».
وأكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية توجيه الوزير سامح شكري باستكمال كافة الاستعدادات على أكمل وجه، متابعا: «تم إنشاء 140 مقرًا انتخابيًا في الخارج داخل 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية بالخارج»، لافتا إلى تشكيل لجنة بوزارة الخارجية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات للإشراف على سير عملية الاستفتاء، برئاسة السفير حمدي لوزة، نائب وزير الخارجية، على أن يتم إعلان النتيجة من المركز الرئيسي في الهيئة، وليس من سفارات مصر بالخارج.
وأوضح حافظ أن نيوزيلاندا أول دولة يبدأ فيها المصريون بالإدلاء بأصواتهم على التعديلات الدستورية، طبقا لفروق التوقيت، متابعا: «التصويت يبدأ في تمام الساعة التاسعة طبقا للتوقيت المحلي في كل دولة، وينتهي في التاسعة مساء»، مشيرا إلى أن الوزارة سهلت إجراءات تصويت المصريين بالخارج، اعتمادا على أصل جواز السفر الساري، أو أصل بطاقة الرقم القومي السارية أو غير السارية.

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أسئلة الحيران في التعديلات الدستورية

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