  • الجمعة 19 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر12:34 ص
بحث متقدم
أرشيفية

بدء تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية

تركي آل الشيخ

تعليق مثير لـ"آل شيخ" بعد فوز بيراميدز على الأهلي

الدولار

الدولار يفاجي الجميع ويتراجع لهذا الرقم

رئيس نادي “الهلال”، الأمير محمد بن فيصل

شاهد.. حركة غير أخلاقية من أمير سعودي تشعل الغضب

المجلس العسكري السوداني

تفاصيل اجتماع المجلس العسكري السوداني و"الوطنية للتغيير"

بن سلمان

هكذا أنهى "بن سلمان" أزمة خاشقجي وأعاد الاستثمار

احتجاجات الجزائر

الرئاسة الجزائرية تدعو لجلسة حوار الإثنين المقبل

أرشيفية

مفاجأة عن قيمة غرامة الممتنعين عن التصويت في«الدستور»

حادث قطار كفر الشيخ

بالصور.. نجاة المئات من كارثة قطار جديدة وإصابة 25 حتى الآن

عبدالله رشدي وخالد منتصر

«حضن الفنانين»يفجر خناقة عنيفة بين«منتصر» و«رشدي»

معيتيق يدعو الجزائر إلى تواجد قوي لحلحلة الأزمة الليبية

عرب وعالم

احمد معيتيق
احمد معيتيق

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

الحزب الحاكم بالجزائر يطالب بانتخابات رئاسية

#

ليبيا تسيطر على الحدود مع الجزائر والنيجر بالكامل

#

منافس "بوتفليقة": الأوضاع في الجزائر محرجة

#

المبعوث الأممي إلى ليبيا: نريد انتخابات لا تفاقم الأزمة

دعا نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي أحمد معيتيق، الجزائر، إلى تواجد قوي في أزمة بلاده لحلحلة مسار التسوية.
جاء ذلك لدى استقباله من قبل الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، الخميس، في قصر الرئاسة بالجزائر العاصمة.
وذكر التلفزيون الجزائري الحكومي، أن بن صالح، استقبل، الخميس، معيتيق، بحضور وزير الخارجية صبري بوقادوم، دون تقديم تفاصيل أكثر حول الملفات التي تناولها اللقاء.
وفي تصريح للتلفزيون الجزائري عقب اللقاء، عبر معيتيق، عن أمله في أن "نخرج بعد هذه الزيارة في تواجد قوي للجزائر في الملف الليبي، لأننا نعول عليها كثيرا في حلحلة هذه الملفات".
وأشار إلى أنه تناول "الأوضاع في طرابلس، التي هي أفضل ومستقرة، حيث تم دحر العدوان على العاصمة من طرف مجموعة عسكرية غاشمة حاولت الاستيلاء على السلطة بالقوة".
وتابع معيتيق، "ليبيا تعول على الجزائر لبعث رسائل لكل المجتمع الدولي مفادها أن الشرعية الموجودة في ليبيا قوية وحقيقية، ويجب على المجتمع الدولي أن يكون واضحا وصريحا في التنديد بما تتعرض له طرابلس".
وأضاف "نعرف جيدا أن الجزائر تقف الى جانب الشعب الليبي، وتدعم خيارات بناء دولة مدنية، وإعداد دستور ليبي، والذهاب إلى الانتخابات حتى يختار الشعب الليبي من يقوده بنفسه".
ولفت معيتيق، إلى أن "أمن الجزائر من أمن ليبيا، والدولتان تشتركان في حدود طويلة وتجمعهما علاقات تاريخية مهمة جدا".
وبحسب ذات المصدر، قال بن صالح، لضيفه الليبي، إن "الجزائر تتضامن مع ليبيا في هذه الأزمة، وأن هناك ضرورة لتوقف لغة السلاح والعودة إلى الحوار ". 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (6)

محمود سلطان

أسئلة الحيران في التعديلات الدستورية

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» "نوتردام" تسلط الضوء على دمار آثار البلدان الإسلامية
» المجلس العسكري يعفي الرجل الثاني بـ"الخارجية"
» دعوات لمحاكمة متورطين بجرائم جنسية بحق روهجينيات
» فرنسا: ماس كهربائي على الأرجح وراء حريق "نوتردام"
» تعليق "قضاة مصر" على التعديلات الدستورية الجديدة
» أول تعليق من "بوتين" على حريق نوتردام.. هذا ما قاله
» "الجندي": هؤلاء لا تنفعهم شفاعة الشافعين يوم القيامة
» بيراميدز يحقق فوزًا مثيرًا على الأهلي بهدف «كينو»
» داعية سلفي يشن هجومًا على «صلاح».. تعرف على السبب
» مدبولي يزيح الستار عن تمثال رمسيس الثاني بالأقصر بعد ترميمه
» «هازارد» ثالث صفقات ريال مدريد الصيفية

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:00 ص

  • فجر

    04:00

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان
أرشيفية
أرشيفية
مرشدو جماعة الإخوان