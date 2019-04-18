معيتيق يدعو الجزائر إلى تواجد قوي لحلحلة الأزمة الليبية

18 أبريل 2019 - 10:50 م

دعا نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي أحمد معيتيق، الجزائر، إلى تواجد قوي في أزمة بلاده لحلحلة مسار التسوية.



جاء ذلك لدى استقباله من قبل الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، الخميس، في قصر الرئاسة بالجزائر العاصمة.



وذكر التلفزيون الجزائري الحكومي، أن بن صالح، استقبل، الخميس، معيتيق، بحضور وزير الخارجية صبري بوقادوم، دون تقديم تفاصيل أكثر حول الملفات التي تناولها اللقاء.



وفي تصريح للتلفزيون الجزائري عقب اللقاء، عبر معيتيق، عن أمله في أن "نخرج بعد هذه الزيارة في تواجد قوي للجزائر في الملف الليبي، لأننا نعول عليها كثيرا في حلحلة هذه الملفات".



وأشار إلى أنه تناول "الأوضاع في طرابلس، التي هي أفضل ومستقرة، حيث تم دحر العدوان على العاصمة من طرف مجموعة عسكرية غاشمة حاولت الاستيلاء على السلطة بالقوة".



وتابع معيتيق، "ليبيا تعول على الجزائر لبعث رسائل لكل المجتمع الدولي مفادها أن الشرعية الموجودة في ليبيا قوية وحقيقية، ويجب على المجتمع الدولي أن يكون واضحا وصريحا في التنديد بما تتعرض له طرابلس".



وأضاف "نعرف جيدا أن الجزائر تقف الى جانب الشعب الليبي، وتدعم خيارات بناء دولة مدنية، وإعداد دستور ليبي، والذهاب إلى الانتخابات حتى يختار الشعب الليبي من يقوده بنفسه".



ولفت معيتيق، إلى أن "أمن الجزائر من أمن ليبيا، والدولتان تشتركان في حدود طويلة وتجمعهما علاقات تاريخية مهمة جدا".

