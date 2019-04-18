  • الخميس 18 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر11:06 م
بحث متقدم
تركي آل الشيخ

تعليق مثير لـ"آل شيخ" بعد فوز بيراميدز على الأهلي

الدولار

الدولار يفاجي الجميع ويتراجع لهذا الرقم

رئيس نادي “الهلال”، الأمير محمد بن فيصل

شاهد.. حركة غير أخلاقية من أمير سعودي تشعل الغضب

المجلس العسكري السوداني

تفاصيل اجتماع المجلس العسكري السوداني و"الوطنية للتغيير"

بن سلمان

هكذا أنهى "بن سلمان" أزمة خاشقجي وأعاد الاستثمار

احتجاجات الجزائر

الرئاسة الجزائرية تدعو لجلسة حوار الإثنين المقبل

أرشيفية

مفاجأة عن قيمة غرامة الممتنعين عن التصويت في«الدستور»

حادث قطار كفر الشيخ

بالصور.. نجاة المئات من كارثة قطار جديدة وإصابة 25 حتى الآن

عبدالله رشدي وخالد منتصر

«حضن الفنانين»يفجر خناقة عنيفة بين«منتصر» و«رشدي»

رونالدو وصلاح

«رونالدو» غاضبًا: «صلاح» هو الحل

أول تعليق من "بوتين" على حريق نوتردام.. هذا ما قاله

عرب وعالم

بوتين
بوتين

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

هجوم على قيادي إخوانى تضامن مع كنيسة نوتردام

#

هذا ما قاله "أديب" عن حريق كاتدرائية نوتردام

#

السيطرة على حريق معرض مراتب بالطالبية

#

أول تعليق للملك سلمان على إغلاق ملف "محتجزي ريتز"

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه وكل مواطني روسيا كانوا يتابعون الحريق في كاتدرائية نوتردام وأعيننا مغرورقة بالدموع، مؤكدا استعداد شركات روسية للمشاركة في أعمال الترميم.
وقال بوتين، خلال اجتماع عقده اليوم الخميس مع مجموعة ممثلين عن قطاع الأعمال الفرنسي في روسيا: «أود أن أعرب عن أسفي للكارثة التي ألمت بفرنسا وتمثلت بالحريق في كاتدرائية سيدة العذراء بباريس. إنها شكلت بلا شك رمزا لفرنسا بل للحضارة والثقافة الأوروبيتين بصورة عامة. نشعر كلنا بأسف عميق، وتابعنا الحادث والدموع تترقرق في أعيننا».
وأضاف بوتين: «أعلم أن قطاع الأعمال الفرنسي مستعد للمساعدة على ترميم الكاتدرائية، وأعرف كذلك أن شركات روسية تعمل معكم في فرنسا مستعدة للانضمام إلى هذه الجهود مع الشركاء الفرنسيين».
كما أعرب الرئيس الروسي عن قناعته بأن خطط السلطات الفرنسية حول ترميم هذا المعلم التاريخي سيتم تنفيذها.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (6)

محمود سلطان

أسئلة الحيران في التعديلات الدستورية

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» تعليق "قضاة مصر" على التعديلات الدستورية الجديدة
» أول تعليق من "بوتين" على حريق نوتردام.. هذا ما قاله
» "الجندي": هؤلاء لا تنفعهم شفاعة الشافعين يوم القيامة
» بيراميدز يحقق فوزًا مثيرًا على الأهلي بهدف «كينو»
» داعية سلفي يشن هجومًا على «صلاح».. تعرف على السبب
» مدبولي يزيح الستار عن تمثال رمسيس الثاني بالأقصر بعد ترميمه
» «هازارد» ثالث صفقات ريال مدريد الصيفية
» إصابة 9 أشخاص إثر انقلاب أتوبيس بأوسيم
» تصاعد الاحتجاجات في السودان لتسليم السلطة لمدنيين
» تفاصيل الإيقاع بشبكة دعارة «فرحانة» ببولاق الدكرور
» «حماس» تنفي تشكيل «لجنة» لإدارة قطاع غزة

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:00 ص

  • فجر

    04:01

  • شروق

    05:29

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:30

  • عشاء

    20:00

من الى
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان
أرشيفية
أرشيفية
مرشدو جماعة الإخوان