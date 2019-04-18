» "الجندي": هؤلاء لا تنفعهم شفاعة الشافعين يوم القيامة

18 أبريل 2019 - 10:52 م

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك بعض الأشخاص سيحرمون من شفاعة النبي، صلى الله عليه وسلم، أو الشهداء أو الصالحين يوم القيامة.



وأكد «الجندي»، خلال تقديم برنامجه «لعلهم يفقهون»، والمذاع على فضائية «dmc»، أن تارك الصلاة لن يقبل له أي وساطة دعاء، مضيفًا: «تارك الصلاة ستغلق في وجهه كل أبواب الرحمات يوم القيامة».

