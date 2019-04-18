تعليق مثير لـ"آل شيخ" بعد فوز بيراميدز على الأهلي

18 أبريل 2019 - 10:48 م

عقب تركي آل شيخ، مالك نادي بيراميدز، على فوز فريقه على الأهلي بهدف أحرزه البرازيلي كينو، في إطار المباراة المؤجلة من الجولة الـ25 للدوري الممتاز لكرة القدم لموسم 2018-2019.



وقال "آل شيخ"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لثاني مرة أهدي الفوز لوالدتي العزيزة حفظها الله.. بيراميدز أول الدوري، والباقيين وراه".