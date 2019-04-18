» داعية سلفي يشن هجومًا على «صلاح».. تعرف على السبب

18 أبريل 2019 - 09:47 م

شن سامح عبد الحميد حمودة الداعية السلفي ، هجوما عنيفا على لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول محمد صلاح بعد حديثه الأخير مع مجلة "تايم" الأمريكية.

وقال حمودة في تصريحات خاصة إلى "المصريون": "اللاعب المصري محمد صلاح في مقابلة مع مجلة "تايم" الأمريكية ؛ يقول "أعتقد أننا في حاجة إلى تغيير الطريقة التي نعامل بها المرأة في ثقافتنا ، هذا ليس اختياريا".

وأضاف:"محمد صلاح عندما أصبح واجهة عالمية لمصر ؛ فإذا به يُشوه وطنه ويزعم أن المرأة عندنا لا تُعامل بطريقة جيدة ، وهذا غير صحيح بالمرة ، فالمرأة في مصر تتلقى التعليم حتى تترقى في أعلى الدرجات ، وحقوقها مُصانة بالشرع والعرف والدستور والقانون والعادات الاجتماعية الأصيلة في مصر ، ويرعاها أبوها وإخوتها وأولادها في الصغر والكبر..

وتابع :"كان يجب على محمد صلاح أن يُوصي الغرب بأن يُحافظ على المرأة كما نحافظ نحن عليها ، فالمرأة في الغرب تُعاني الأعمال المهينة والابتزاز والاستغلال الجنسي في أفلام البورنو ".

واختتم :" وتعاني المرأة الغربية العقوق من أولادها ، فلا يعتنون بها في كبرها ، بل يُلقونها في دُور رعاية المُسنين ، إلى غير ذلك من صور الاستهانة والظلم".



