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لهذه الأسباب.. تواجد «النور» في المشهد السياسي مهم

الحياة السياسية

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عدد  سامي عبد الحفيظ، القيادي بالدعوة السلفية، 15 ميزة من تواجد حزب النور في المشهد السياسي المصري.

وقال عبد الحفيظ ، أن حزب النور حافظ على التواجد الإسلامي على ساحة البلاد السياسية و الدعوية، ولم يتصادم مع الدولة ومؤسساتها بل كان دائمًا ومازال يُقدم النصح للجميع بعيدًا عن الغوغائية وحفاظًا على سفينة البلاد، ووقف لفتن وفتاوى التكفير، وفتاوى تحليل قتل المتظاهرين فكان وسطًا بين هؤلاء وهؤلاء.

وأضاف، من مزايا حزب النور أيضا حفظ دماء أتباعه وشبابه ولم يُدخلهم في فتن لا طاقة لهم بها، كما فوَّت الفرصة على أعداء الله بوضع التيار الإسلامي كله في سلة واحد مع داعش والتيارات الصدامية، وأتاح لأبنائه ممارسة الدعوة إلى الله والذب عن ثوابت الإسلام من غير خوف ولا خشية من أحد.

وتابع ، أثبت حزب النور لعموم الناس اللي في المجتمع أن الكرسي ليس غاية، وأن الصراع على الكراسي والسلطة الذي يضيع الدين ويسفك الدماء المحرمة ليس مما يرضاه الله، وأن مصلحة الدين والبلاد والعباد مقدمة على المصالح الشخصية، كما وقف بجوار الحفاظ على الدولة المصرية ( التي يعيش فيها الجميع ) من الإحتراب الداخلي بين أبنائها.

 وأشار عبد الحفيظ إلى أن الحزب سعى بكل ما يمكنه من قدرة لتقديم صورة صحيحة عن الإسلام السياسي وفق سياسية شرعية تراعي مصالح دين الله والدعوة إلى الله في نفوس الناس، وحاول توصيف الواقع بفقه وعلم وبصيرة من الكتاب والسنة، وأجاد التعامل معه ، كما حافظ بقوة على الهوية الإسلامية للبلاد في مواجهة القوى العلمانية، بل بفضل الله استطاع أن ينزع من براثينهم احتكار مصطلح المدنية الذي كانوا يتشدقون به ويسعون لاستخدامه بمعنى العلمانية في حادثة نيابية مشرفة للبرلمان المصري، وإجماع برلماني غير مسبوق.

ومن مزايا حزب النور أيضا وفق عبد الحفيظ انه اجتهد في وقت صمت فيه الجميع ممن ينتسبون إلى المنهج السلفي إما اعتزالا أو لا أو إحباطا وعدم اكتراث بما يحدث أصلا وانشغالا بالحياة الشخصية، وكأن الأمر لا يعنيه ، كما أنه يتبنى سنة المدافعة ولا يلتفت إلى من يجلس مواقف المشاهدين المتفرجين الصارخين والناحبين الذين لا يملكون إلا العويل والتخوين والتشوية ولا يقدمون أي حلول عملية لواقع داخلي صعب متشابك.

واختتم :"يعملون بجد وإصرار ليأخذوا بيد الجاهلين والحيارى فيدلونهم على الطريق ويضعون لهم في النوازل خارطة للطريق تنير لهم الطريق في ظلمة الفتن المتتابعة والنظام العالمي الجديد.


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