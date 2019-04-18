3 سيارات إطفاء تسيطر على حريق شقة سكنية في جسر السويس

18 أبريل 2019 - 09:27 م

سيطرت قوات الحماية المدنية في القاهرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة جسر السويس دون وقوع أية إصابات بشرية، ولم يتضح بعد أسباب نشوب النيران، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة التي تولت التحقيق.

وتلقت إدارة الحماية المدنية في القاهرة، بلاغا يفيد نشوب حريق داخل إحدى الشقق السكنية فى منطقة جسر السويس، وفور انتقال 3 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ تمكنت من السيطرة على النيران قبل أن تمتد إلى باقي العمارة السكنية، والتهمت النيران بعض محتويات الشقة.