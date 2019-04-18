تفاصيل اجتماع المجلس العسكري السوداني و"الوطنية للتغيير"

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وكالات

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شاهد.. أول بيان لرئيس المجلس العسكري السوداني

التقى رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري السوداني الانتقالي، الفريق أول ركن عمر زين العابدين، بوفد الجبهة الوطنية للتغيير.

وقال المجلس العسكري في بيان، اليوم الخميس: "التقى الفريق أول ركن عمر زين العابدين رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي بالقصر الجمهوري اليوم وفد الجبهة الوطنية للتغيير بقيادة غازي صلاح الدين رئيس المجلس الرئاسي للجبهة".

وأوضح صلاح الدين أن "اللقاء تناول رؤية الجبهة للأوضاع السياسية والأمنية بالبلاد"، مشيرا إلى أن "التغيير الذي أحدثته القوات المسلحة يعد انحيازا للشعب أملته الضرورة لتجاوز الأزمة والخروج بالبلاد إلى بر الأمان"، بحسب البيان العسكري.

وأضاف البيان أن صلاح الدين، أكد خلال اللقاء أن "المرحلة الراهنة تستدعي التوجه نحو بناء الدولة بالتشاور مع القوى المدنية ومحاربة فكرة الإقصاء بين القوي السياسية".

كما أعلن صلاح الدين أن "الجبهة قدمت مقترحات محددة حول هيكلة الدولة ونظام الحكم وتكوين جهاز تشريعي له سلطات واختصاصات من أجل خلق توازن بين النظام الرئاسي والبرلماني".

ويشهد السودان حالياً، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، يوم 11 نيسان/ أبريل الجاري، إثر حراك شعبي، وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.


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