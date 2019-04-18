شاهد.. حركة غير أخلاقية من أمير سعودي تشعل الغضب

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النجم

رئيس نادي “الهلال”، الأمير محمد بن فيصل

حركة غير أخلاقية

أظهر مقطع فيديو وثقته الكاميرات، لحظة انفعال رئيس نادي “الهلال”، الأمير محمد بن فيصل، وقيامه بحركة غير أخلاقية، بعد خسارة فريقه لقب البطولة العربية.

وأبان مقطع الفيديو، رئيس “الهلال”، وهو يقف أمام الجماهير، ويقوم بإشارات بيده، ومن ثمَّ أشار بيده على حذاءه، في تصرف أثار انتقادات واسعة وغضب جماهير النجم التونسي.

وضج موقع “تويتر”، بمئات التعليقات الرافضة للحركة التي قام بها رئيس “الهلال” بمن فيهم جمهور النادي، معتبرين أنه غير أخلاقي وغير حضاري.

من جانبه، كتب الإعلامي عبد العزيز المريسل؛ تعليقًا على تصرف رئيس “الهلال”: “الأمير محمد بن فيصل؛ حبًا لك لا أحب ظهورك في أي مكان و أنت غاضب، ما شاهدته ألمني كثيرًا وأقسم أنه آلم محبينك”.

يشار إلى أن “الهلال” خسر البطولة العربية، بعد خسارته في المباراة النهائية أمام “النجم الساحلي” التونسي، بهدفين مقابل هدف واحد، على استاد هزاع بن زايد في أبو ظبي. 


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