» «هازارد» ثالث صفقات ريال مدريد الصيفية

18 أبريل 2019 - 09:10 م

كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية، أن إيدين هازارد نجم تشيلسي الإنجليزي والمنتخب البلجيكي، سيوقع عقود انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني خلال الساعات القادمة، على أن ينضم إلى الفريق بداية من الموسم المقبل.

ووفقا لصحيفة «ماركا» الإسبانية فإن هازارد سيكون الصفقة الثالثة لريال مدريد موسم 2019-2020، بعد إنهاء تعاقده مع رودريجو جويس قادما من سانتوس البرازيلي، وميليتانو لاعب بورتو البرتغالي.

وأضافت الصحيفة أن إدارتي تشيلسي وريال مدريد، لديهما إتفاق يقضي بانضمام هازارد إلى الفريق الملكي منذ 3 أشهر.

وتابعت الصحيفة أن علاقة الناديين جيدة للغاية بعد إعارة ريال مدريد لاعب وسطه الكرواتي كوفاسيتش إلى البلوز الصيف الماضي، الأمر الذي سيمكن الملكي من إنهاء الصفقة مقابل 100 مليون يورو، بعدما طلب تشيلسي الصيف الماضي 200 مليون يورو مقابل التخلي عن نجم الفريق.

وأشارت إلى أن الدولي البلجيكي رفض 3 عروض مقدمة من إدارة تشيلسي لتمديد تعاقده ، وكانت فكرته دائما هي تحقيق حلمه باللعب في ريال مدريد.