إخوان السودان: الإسلام خط أحمر

18 أبريل 2019 - 09:07 م

التقى اليوم الخميس الدكتور عوض الله حسن سيد أحمد المراقب العام للإخوان المسلمين ونائبه حسن عبدالحميد باللجنة السياسية للمجلس العسكري وذلك ضمن وفد تحالف الجبهة الوطنية للتغيير.

وأكد المراقب العام في اللقاء على عدد من النقاط أهمها مطالبة المجلس العسكري بضرورة الإسراع بتسليم السلطة لحكومة مدنية تتكون من كفاءات وتكنوقراط وعدم التحيز لفئة من الشعب دون أخرى، مشددا على أن الإسلام في السودان خط احمر وان الشعب متدين بطبعه ولن يقبل المساس بدينه وقيمه التي يؤمن بها.

كما طالب المراقب المجلس العسكري بعدم التحيز لمحور من المحاور في المحيط الإقليمي والعالمي وعدم الارتماء في حضن اي منها على حساب الآخر والعمل مع الجميع بما تقتضيه مصلحة الدين والوطن.