أمير عزمي: لا بديل عن الفوز في كل مباريات الدوري

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المصريون

الزمالك

امير عزمى

أبدى أمير عزمي، المدرب المساعد بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سعادته بفوز فريقه أمام الإسماعيلي، وأنتهت بفوز أبناء القلعة البيضاء 2-0، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

وأبدى عزمي سعادته بالفوز، معللًا أهمية ذلك، لأنه تحقق بعد الخسارة في مباراة الدوري الماضية أمام المصري، وقال: "الحمد الله علي الفوز وحصد النقاط الثلاث، قدمنا مباراة قوية امام خصم محترم قوي".

وأضاف مدرب الزمالك: "جميع اللاعبين قدموا أداء ممتاز أمام الاسماعيلي ، كما أثبت اللاعبين الذين لم يشاركوا طوال الفترة السابقة جاهزيتهم وشخصيتهم، أمثال محمد عبد  السلام وبهاء مجدي ، وعمر السعيد عندما شارك بديلا لبوطيب الذي اتمني له التعافي".

وشدد أمير عزمي على أنه يجب التركيز على كل لقاء من مسابقة الدوري من أجل الوصول لهدف الفريق هذا الموسم وهو التتويج بالمسابقة.


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