  • الخميس 18 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر11:09 م
بحث متقدم
تركي آل الشيخ

تعليق مثير لـ"آل شيخ" بعد فوز بيراميدز على الأهلي

الدولار

الدولار يفاجي الجميع ويتراجع لهذا الرقم

رئيس نادي “الهلال”، الأمير محمد بن فيصل

شاهد.. حركة غير أخلاقية من أمير سعودي تشعل الغضب

المجلس العسكري السوداني

تفاصيل اجتماع المجلس العسكري السوداني و"الوطنية للتغيير"

بن سلمان

هكذا أنهى "بن سلمان" أزمة خاشقجي وأعاد الاستثمار

احتجاجات الجزائر

الرئاسة الجزائرية تدعو لجلسة حوار الإثنين المقبل

أرشيفية

مفاجأة عن قيمة غرامة الممتنعين عن التصويت في«الدستور»

حادث قطار كفر الشيخ

بالصور.. نجاة المئات من كارثة قطار جديدة وإصابة 25 حتى الآن

عبدالله رشدي وخالد منتصر

«حضن الفنانين»يفجر خناقة عنيفة بين«منتصر» و«رشدي»

رونالدو وصلاح

«رونالدو» غاضبًا: «صلاح» هو الحل

مؤتمر جماهيري حاشد لدعم التعديلات بالمنيب

آخر الأخبار

المنيب
المنيب

محمود أبو سعد

أخبار متعلقة
#

بالأسماء.. 22 نائبًا رفضوا التعديلات الدستورية

#

مفاجأة.. "النور" يتراجع عن رفضه للتعديلات الدستورية

#

طوالة يشارك في مؤتمر صوت الشعب لدعم التعديلات الدستورية ببني سويف

#

تغييرات مفاجئة.. ننشر نص التعديلات الدستورية في شكلها النهائي

نظم النائب منتصر رياض، عضو مجلس النواب عن دائرة قسم أول الجيزة، مؤتمر جماهيري حاشد لشرح التعديلات الدستورية وأهمية المواد المستحدثة بالنسبة للمواطن التي تم إضافتها في التعديلات الدستورية المرتقبة، ولحشد المواطن والمشاركة بفاعلية في الاستفتاء وسط حضور أكثر من 5الاف  مواطن .

أكد  رياض، خلال اللقاء أن المؤتمر شهد حضور وإقبال كبير من جميع المواطنين في الجيزة وهو ما يكشف حالة الوعي التي يعيشها المواطنين،  مضيفا ان هذا الحضور الكبير نريد منه أن يحشد كل أقاربه وجيرانه للمشاركة بفاعلية في الإستفتاء وللظهور بقوة أمام اللجان  وإرسال رسالة إلى قوى الإرهاب التي تتربص بمصرنا الحبيبة .

وأشار "نائب الجيزة" إلى أن التعديلات الدستورية وضعت من أجل الحفاظ على الدولة المصرية  واستمرار الاستقرار، مؤكدا  أنه لابد أن تثبت الجماهير أنهم  على درجة كبيرة من الحرص على الدولة من خلال المشاركة بفاعلية في التعديلات الدستورية .

وشارك في المؤتمر الجماهيري الحاشد كل من المستشار عصام هلال أمين تنظيم مستقبل وطن، والنائب علاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، والنائب علاء والي أمين حزب مستقبل وطن بالجيزة، وعدد من نواب الجيزة ، وعدد من قيادات من قيادات المحافظة .

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (6)

محمود سلطان

أسئلة الحيران في التعديلات الدستورية

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» تعليق "قضاة مصر" على التعديلات الدستورية الجديدة
» أول تعليق من "بوتين" على حريق نوتردام.. هذا ما قاله
» "الجندي": هؤلاء لا تنفعهم شفاعة الشافعين يوم القيامة
» بيراميدز يحقق فوزًا مثيرًا على الأهلي بهدف «كينو»
» داعية سلفي يشن هجومًا على «صلاح».. تعرف على السبب
» مدبولي يزيح الستار عن تمثال رمسيس الثاني بالأقصر بعد ترميمه
» «هازارد» ثالث صفقات ريال مدريد الصيفية
» إصابة 9 أشخاص إثر انقلاب أتوبيس بأوسيم
» تصاعد الاحتجاجات في السودان لتسليم السلطة لمدنيين
» تفاصيل الإيقاع بشبكة دعارة «فرحانة» ببولاق الدكرور
» «حماس» تنفي تشكيل «لجنة» لإدارة قطاع غزة

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:00 ص

  • فجر

    04:01

  • شروق

    05:29

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:30

  • عشاء

    20:00

من الى
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان
أرشيفية
أرشيفية
مرشدو جماعة الإخوان