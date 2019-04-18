الشوط الأول.. بيراميدز يتقدم على الأهلي بهدف «كينو»

18 أبريل 2019 - 08:59 م

انتهى الشوط الأول بتقدم بيراميدز على الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، في المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الدوري العام.