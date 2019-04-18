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"الفلاحين": المشاركة في استفتاء الدستور رصاصة في صدر كل إرهابي

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تعديل الدستور
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محمود أبو سعد

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أكد محمد مسعد نائب النقيب العام لنقابة الفلاحين الزراعيين، أهمية المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية،لافتا إن كل صوت يوضع في صناديق الاستفتاء بمثابة رصاصة في صدر كل إرهابي وخائن للبلد.

وأوضح نائب نقيب الفلاحين،إن نزول الشعب المصري للتصويت على التعديلات الدستورية، يصب في مصلحة الوطن والمواطن،وبمثابة تأييد شعبي للرئيس عبدالفتاح السيسي،لاستكمال مسيرة البناء والتنمية التى بدأها من توليه مقاليد الحكم في مصر، مشيرا أن الرئيس السيسي يعمل من أجل الوطن ولدية برامج وخطط وإصلاحات تستهدف بناء الدولة بما يخدم مستقبلنا ويخدم أجيالنا القادمة، وبالتالي علينا جميعا أن نتحمل أعباء الإصلاح الإقتصادى لكى نحظى بحياة كريمة فيما بعد

وأضاف مسعد فى تصريحات له اليوم الخميس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى لم يقدم إلى الشعب وعود وردية ولم يعدنا بالرفاهية القريبة ولم يكن في يديه عصا سحرية، ولكن قال إنه لا يملك إلا العمل وها هو يعمل ويدشن كل يوم مشروعات قومية تتحدث عن نفسها ويطلب من جموع الشعب بأكمله أن يتحملوا معه كلفة البناء والتعمير فما سيحدث من إصلاح اقتصادى خلال السنوات المقبلة سنحصد جميعنا ثماره ومن هنا تأتي قناعتنا بضرورة استمراره في الحكم .

وتابع مسعد "يجب أن يشعر البسطاء أن الاستفتاء يرسم مستقبل وطن، وأتمنى أن يحدث في الاستفتاء ما حدث في تظاهرات 30 يونيو،الإنسانية، والتي تحقق فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي لقيادة البلد، كي نخبر العالم أننا مدركين ما نفعله".



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محمود سلطان

أسئلة الحيران في التعديلات الدستورية

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

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