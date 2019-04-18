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وزير الزراعة يبحث آفاق التعاون مع وفد برنامج الغذاء العالمي

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استقبل الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وفدا من برنامج الغذاء العالمي وذلك بحضور الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ومحمد بدر مستشار أول المشاركة الإستراتيجية لإفريقيا بالمنظمة.

بحث الوزير مع الوفد فتح آفاق جديدة للتعاون حول رفع قدرات الشباب والمرأة وصغار المزارعين ودمجهم بالسوق الإفريقي وتحفيزهم على الدخول في القطاع الخاص وقد وجه أبوستيت بأن يكون التركيز مستقبلا على زيادة القيمة المضافة للسلع الزراعية وتنسيق الجهود مع الوزارة بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

يذكر أن الوفد يعمل في مصر منذ خمسون عاما وتسهم في تطوير الزراعة في عدد من المناطق.


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