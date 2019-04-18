» تفاصيل الإيقاع بشبكة دعارة «فرحانة» ببولاق الدكرور

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بولاق الدكرور

مباحث الاداب

شقة دعارة

فيزيتا الدعارة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب بالجيزة، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، من ضبط قوادة و4 فتيات، أثناء ممارسة الرذيلة داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة بولاق الدكرور، وتم التحفظ على المتهمين، وإحالتهم للنيابة التى أصدرت قرارا بحبسهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، تمهيدا لإحالتهم للمحاكمة العاجلة بتهمة ممارسة الدعارة والتحريض على الفسق.

وذكرت تحريات الأجهزة الأمنية التى جرت بمعرفة العميد طارق حمزة مدير إدارة مكافحة الآداب بالجيزة، أن المتهمة الرئيسية تدعى "فرحانة"، تعمل قوادة وسبق اتهامها في قضية أداب، قامت باستئجار إحدى الشقق السكنية بمنطقة بولاق لممارسة الفجور والدعارة داخل الشقة.

وأضافت التحريات، أن قوة أمنية انتقلت إلى الشقة وضبطت رجل وسيدة متلبسين بممارسة الرذيلة، و3 فتيات يرتدين ملابس خليعة دخل الشقة وينتظرن بعض راغبي المتعة، كما تم ضبط مستأجرة الشقة.

ودلت التحريات أن المتهمة الرئيسية تستقطب راغبي المتعة الحرام مع الفتيات اللاتي يعملن برفقتها مقابل مبلغ 700 جنيه في الساعة الواحدة، وتم التحفظ على الشقة، وأخطرت النيابة التى أصدرت قرارها السابق.

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