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«حماس» تنفي تشكيل «لجنة» لإدارة قطاع غزة

عرب وعالم

يحيى السنوار
يحيى السنوار

خالد الشرقاوي - متابعات

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نفت حركة "حماس"، اليوم الخميس، الأنباء التي تحدثت عن تشكيلها "لجنة"، لإدارة قطاع غزة، ردا على تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد اشتية.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس حركة حماس، بقطاع غزة، يحيى السنوار:" تعقيبًا على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام (..) نؤكد أنه لم يتم تشكيل أي حكومة أو لجنة إدارية"، وفق وكالة الأناضول.

لكن البيان أكد إجراء "بعض التعديلات الإدارية المحدودة في المستوى الفني، لبعض الملفات بهدف تحسين خدمة المواطن"، دون مزيد من التوضيح.

وكانت وسائل إعلام محلية، ونشطاء عبر شبكات التواصل الاجتماعي، قد تناقلوا أنباء تفيد بتشكيل حركة حماس، "لجنة" لإدارة قطاع غزة، ردا على تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، التي يترأسها القيادي في حركة "فتح"، محمد اشتية.

ورفضت حركة حماس، الحكومة الجديدة التي أدت القسم أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في 14 إبريل الجاري، وقالت إنها "غير شرعية"، و"غير توافقية".

وتدير حركة حماس، قطاع غزة، منذ بداية الانقسام السياسي الفلسطيني، في يوليو 2007.

وتعثرت المصالحة الفلسطينية، منذ عدة شهور، إثر نشوب خلافات عميقة بين "فتح"، و"حماس"، حول تفسير بنود اتفاق وقعته الحركتان بالقاهرة في أكتوبر 2017.


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