» ارتفاع حصيلة قتلى معارك طرابلس إلى 205

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خالد الشرقاوي - وكالات

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أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع حصيلة ضحايا المعارك في العاصمة الليبية طرابلس وحولها إلى 205 قتلى و913 مصابا على الأقل.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها بعثة المنظمة في ليبيا، اليوم الخميس، عبر حسابها على "تويتر".

كانت آخر حصيلة لضحايا المعارك في طرابلس أعلنتها منظمة الصحة العالمية في وقت سابق اليوم، وبلغت 189 قتيلا و816 جريحا.

وفي السياق، أشارت المنظمة إلى تسبب الصراع في نزوح أكثر من 18 ألفا حتى الأربعاء.

ووصفت المعارك التي شهدتها طرابلس، بأنها "الأسوأ منذ العام 2014".

وتشهد مناطق في طرابلس وحولها معارك مسلحة، منذ 4 أبريل الجاري، إثر إطلاق اللواء المتقاعد خليفة حفتر قائد جيش شرق ليبيا، عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة، وسط تنديد دولي واسع ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة في ليبيا، وفي ظل استنفار قوات حكومة "الوفاق" التي تصد الهجوم.

ومنذ 2011، تشهد ليبيا صراعا على الشرعية والسلطة يتمركز حاليا بين حكومة الوفاق في طرابلس (غرب) المعترف بها دوليا، وقوات حفتر التابعة لمجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق (شرق).


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