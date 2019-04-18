قيادي بـ"مستقبل وطن": المشاركة في الاستفتاء "واجب وطني"

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قال عبد الرحيم كمال، أمين قطاع جنوب الصعيد بحزب مستقبل وطن، إن المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية يعد استكمالا لما بدأته الدولة المصرية قبل سنوات ويعد ايضًا "واجب وطني" وحق دستوري لإعلاء حياة ومناخ ديمقراطي، مضيفًا أن التعديلات الدستورية تعد بداية لتصحيح المسار وذلك لما تتضمنه من تعديل جوهري في العديد من المواد التي تهدف لتحقيق مزيد من الاستقرار السياسي.

وأضاف كمال، أن الجميع متفق على أن دستور 2014 وضع في ظروف خاصة وهو بمثابة دستور الضرورة الذي كان الهدف منه استعادة مؤسسات الدولة وبناءها ووضعها على الطريق الصحيح بعد حكم الجماعة الإرهابية التي لفظهم الشعب من خلال ثورة 30 يونيو، مشيرًا إلي أن الدستور من صنع البشر والعديد من الدول المتقدمة تعدل دستورها وفقًا لطبيعتها الداخلية، وهذا الأمر الهدف من مصلحة الوطن والمواطن.

وأكد أمين قطاع جنوب الصعيد بمستقبل وطن أن المصريين سوف يلقنون أعضاء تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية، درسًا قاسيًا لن ينسوه أبدًا بعد دعواتهم المشبوهة لمقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بمشاركة في عملية الاقتراع.


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أسئلة الحيران في التعديلات الدستورية

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أرقام.. مدبولي

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السودان وحزن بين حزنين

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