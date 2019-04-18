إنذار لرئيس البرلمان للتحقيق مع "طنطاوي"

أرسل طارق محمود، المحامى بالنقض والدستورية العليا، إنذارًا رسميا لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، طالب فيه بإحالة أحمد الطنطاوي، النائب عن دائرة دسوق وقلين بمحافظة كفر الشيخ إلى لجنة القيم بمجلس النواب للتحقيق.

وقال محمود في إنذاره: "إن النائب المذكور يتواصل بصفة دائمة مع جهات تعادي الدولة المصرية ومؤسساتها في الداخل والخارج وعلى رأسها جماعة الإخوان وتنظيمها الدولى، وأنه جرى اتفاق مشبوه ما بين النائب وتلك الجهات على قيامه خلال إلقائه لكلمته تعقيبًا على التعديلات الدستورية على توجيه الإساءة لشخص رئيس الجمهورية، وهو ما يعد خروجا عن مقتضيات عمله كنائب في مجلس النواب" على حد تعبيره.

وأضاف محمود في إنذاره: "استكمالا لهذا الاتفاق المشبوه تناقلت جميع القنوات المعادية للدولة المصرية ومؤسساتها كلمات النائب خلال نشراتها الإخبارية وبرامجها، كقناة مكملين والشرق والجزيرة، بغرض استغلال تلك الكلمات المسيئة في التهجم على شخص رئيس الجمهورية وهو ما استفز مشاعر جميع المواطنين".

واستند محمود في إنذاره، إلى أن اللائحة الداخلية للمجلس في مادتها 29 نصت على "تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقًا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة"، كما استند محمود أيضا إلى المادة 110 من الدستور المصرى الحالى "إسقاط العضوية في 3 حالات، وهي إذا فقد النائب الثقة والاعتبار، وإذا فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، وأخيرًا إذا صدر منه إخلال بواجبات العضوية".

وطالب محمود في إنذاره بإحالة النائب أحمد الطنطاوى للجنة القيم بمجلس النواب والتحقيق معه في تلك الواقعة وإسقاط عضويته.