تصاعد الاحتجاجات في السودان لتسليم السلطة لمدنيين

18 أبريل 2019 - 07:44 م

توافد عشرات الآلاف من السودانيين نحو مقر القيادة العامة للجيش، في محاولة للضغط من أجل تنفيذ مطالب الاعتصام بتسليم السلطة لمجلس مدني.

وقال شاهد عيان، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الخميس: "بدأ توافد عشرات الآلاف من السودانيين نحو القيادة العامة للجيش، في مسيرة داعمة للاعتصام والاحتجاجات، للضغط على المجلس العسكري للقبول بمطالب الشعب بتسليم حكومة إلى مجلس سيادي مدني فورا".

ويشهد السودان، حالياً، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، يوم الخميس الماضي، إثر حراك شعبي، وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.