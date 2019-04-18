داعية سلفي: حزب النور يسير على نهج الإخوان

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حذر حسين مطاوع الداعية السلفي، من مواقف حزب النور، مشيرا إلى أنهم لا يختلفون كثيرا عن جماعة الإخوان المسلمين.

وقال مطاوع، في تصريحات خاصة إلى "المصريون": "أعضاء حزب النور لا يعتبرون الرئيس عبد الفتاح السيسي حاكما شرعيا للبلاد، ولا يدينون له بالسمع والطاعة.

وأضاف مطاوع:"وعندما تم الإعلان عن بعض التعديلات الدستورية أعلنوا رفضهم لها في البداية، ثم بعد ما وجدوه من اتجاه قوي لدي المصريين للموافقة عليها ردا لجميل رئيسهم فاضطروا لإعلانهم قبولها.

وأكد أن حزب النور السكندري، لا يعرف إلا مصلحته فقط ، مشددا على ضرورة عدم الانسياق وراء حزب النور فهم لا يختلفون كثيرا عن جماعة الإخوان المسلمين ويسيرون على نهجه .

 



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