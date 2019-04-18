» ننشر بالأسماء مصابي حادث قطار كفر الشيخ

أصيب حوالي 25 شخصًا في حادث خروج قطار عن القضبان بمحافظة كفر الشيخ، بالقرب من مزلقان أبو تمادا بجوار مستشفى الزهراء بمدينة كفر الشيخ.

وشملت أسماء المصابين كلا من: حنان الشحات معوض، ولاء الصاوي إبراهيم، هالة محمد، مصطفى البيلي، أحمد عبدالوهاب البنا، محمود السعيد أحمد، كوكب مصطفى، رجيه متولي، مي محمد على، نبيل عبد الحكيم محمد، السعيد رجب أحمد، عزيزة على محمود، فوزية عاشور، شيماء إبراهيم، نوال محمد السيد، حنان مصطفى على، سوسن أحمد صلاح، غزال محمد يوسف، نبيل عبد الحكيم محمد، محمد عباس، أماني محمد السيسي، إيمان محمد على، بسمة محمد راشد، ياسمين على.

وتلقى اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائى بورود إخطار من شرطة النقل والمواصلات يفيد خروج قطار عن القضبان بالقرب من مزلقان أبو تمادا ومستشفى الزهراء بمدينة كفر الشيخ، نتج عنه إصابة 22 شخصا، وجار نقلهم إلى مستشفيي كفر الشيخ العام والعبور للتأمين الصحى.

وأضاف الدكتور أحمد الجنزورى مدير مرفق إسعاف كفر الشيخ، أن غرفة العمليات رفعت حالة الطوارئ، ودفعت بـ20 سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ لنقل المصابين إلى مستشفيات كفر الشيخ العام، والعبور للتأمين الصحى.

وأكد الجنزوري، أنه لا يوجد أي حصر حتى الآن بأعداد المصابين، وأن رجال الإسعاف يتعاونون مع الأهالي، وقوات الحماية المدنية بنقل وإخلاء المصابين من موقع الحادث ونقلهم إلى سيارات الإسعاف، ونقلهم إلى المستشفيات القريبة.

وفي سياق متصل، أوضح مصدر طبي بمستشفي كفر الشيخ العام، أنه تم رفع حالة الطوارئ بالمستشفى لاستقبال المصابين وتقديم الرعاية الطبية لهم.