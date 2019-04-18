» طائرة تهبط اضطراريًا بمطار القاهرة.. ومصدر يكشف السبب

18 أبريل 2019 - 07:34 م

قال مصدر مسؤول إن طائرة "شركة النيل للطيران"، المتجهة إلى مدينة القصيم السعودية، هبطت اضطراريا في مطار القاهرة، بعد إقلاعها اليوم الخميس، بسبب عطل فني، حال دون إتمام الرحلة.

وذكر المصدر ـ بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية ـ أن برج المراقبة تلقى إشارة من قائد طائرة شركة النيل للطيران، رقم 105، المتجهة إلى مدينة القصيم بالمملكة العربية السعودية، وعلى متنها 107 راكب، يطلب السماح له بالعودة مرة أخرى إلى المطار.

وأكد المصدر المسؤول ـ دون ذكر اسمه ـ أن الهبوط الاضطراري للطائرة المصرية يعود لعطل أصاب الطائرة، يحول دون إتمام الرحلة إلى مدينة القصيم.

وأضاف المصدر، أنه تم السماح للطائرة بالهبوط، وتم إنزال الركاب في صالة الترانزيت، واستدعاء فرق الصيانة لإصلاح العطل.

ومن المقرر أن تستكمل الطائرة رحلتها بكامل ركابها، مرة أخرى خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد إصلاح العطل.