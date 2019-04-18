» المدعي العام العسكري بطرابلس يأمر بالقبض على حفتر

18 أبريل 2019 - 07:32 م

أصدر المدعي العام العسكري، لحكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليا، أوامر بإلقاء القبض على اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وعدد من أركان قواته، بسبب الحملة العسكرية، التي يشنها على العاصمة طرابلس، وراح ضحيتها عشرات القتلى.

وجاءت أوامر المدعي العام بالقبض على حفتر، بناء على واقعتي قصف مطار معتيقية الدولي في طرابلس، بواسطة الطيران الحربي الذي يسيطر عليه، بالإضافة لقصف حي الانتصار في العاصمة، والذي راح ضحيته عدد من المدنيين، بالإضافة للدمار الذي خلفه بالمنطقة بواسطة الصواريخ.