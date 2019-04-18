"مستقبل وطن": التعديلات تساعد في تأسيس دولة عصرية حديثة

18 أبريل 2019 - 07:25 م

ألقى المستشار عصام هلال عفيفي، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن على مستوى الجمهورية، ندوة تثقيفية لشرح التعديلات الدستورية بالتعاون مع شركة السكر بحضور عدد من قيادات الشركة، مؤكدا إن الأوضاع في مصر تشهد إصلاحا اقتصادي واستقرار أمني بشكل كبير وهناك تأسيس لدولة عصرية حديثة.

وأوضح هلال خلال الندوة، أن التعديلات الدستورية بات ضرورية في ظل تأسيس الدولة العصرية الحديثة والتي الهدف الأساسي منها إضافة المزيد من الاستقرار على مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن التعديلات خطوة في تطوير النظام الدستوري المصري.

وأشار "أمين تنظيم مستقبل وطن" إلى أن التعديلات تساعد بشكل كبير في تثبيت أركان الدولة وترسيخ عمل مؤسساتها بما يضمن دعم مسيرة الإصلاح على كافة المستويات التي يقودها الرئيس السيسي والتي حققت نتائج ملموسة على الأرض ساعدت في تحسن البنية التحتية لمصر.

وحضر اللقاء صلاح فتحي العضو المنتدب، والدكتور أحمد هلال أبو الدهب، وكبار العاملين بشركة السكر وهيئة الحزب بالحوامدية أمناء الوحدات والمرأة الشباب وشباب وفتيات الحزب وحاضر فى الندوة الدكتور سيد طه الأستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة، والأستاذ محمد البوشى رئيس النقابة وأعضاء النقابة، وحلمي عبد الفتاح أمين الحزب بالحوامدية.