  • الخميس 18 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر09:04 م
بحث متقدم
الاهلى وبيراميدز

بث مباشر.. مباراة الأهلي وبيراميدز

احتجاجات الجزائر

الرئاسة الجزائرية تدعو لجلسة حوار الإثنين المقبل

أرشيفية

مفاجأة عن قيمة غرامة الممتنعين عن التصويت في«الدستور»

احتجاجات السودان

تصاعد الاحتجاجات في السودان لتسليم السلطة لمدنيين

حسين مطاوع

داعية سلفي: حزب النور يسير على نهج الإخوان

عبدالله رشدي وخالد منتصر

«حضن الفنانين»يفجر خناقة عنيفة بين«منتصر» و«رشدي»

الذهب يصعد والدولار يتراجع

لهذه الأسباب.. أسعار الذهب تتراجع لأدنى مستوى خلال 5 أشهر

حادث قطار كفر الشيخ

بالصور.. نجاة المئات من كارثة قطار جديدة وإصابة 25 حتى الآن

رونالدو وصلاح

«رونالدو» غاضبًا: «صلاح» هو الحل

مطار القاهرة

طائرة تهبط اضطراريًا بمطار القاهرة.. ومصدر يكشف السبب

"مستقبل وطن": التعديلات تساعد في تأسيس دولة عصرية حديثة

الحياة السياسية

مستقبل وطن
مستقبل وطن

محمود أبو سعد

أخبار متعلقة
#

المؤتمر الأول لمستقبل وطن بالجيزة للصم والبكم لشرح التعديلات الدستورية

#

حزب مستقبل وطن يعقد مؤتمرًا للصم والبكم ومتحدي الإعاقة

#

"مستقبل وطن": هناك تجاوب كبير من المواطنين فيما يخص التعديلات الدستورية

#

مستقبل وطن: احتفالنا بالمرأة لأنها وزيرة التربية والتعليم في البيت

ألقى المستشار عصام هلال عفيفي، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن على مستوى الجمهورية، ندوة تثقيفية لشرح التعديلات الدستورية بالتعاون مع شركة السكر بحضور عدد من قيادات الشركة، مؤكدا إن الأوضاع في مصر تشهد إصلاحا اقتصادي واستقرار أمني بشكل كبير وهناك تأسيس لدولة عصرية حديثة.

وأوضح هلال خلال الندوة، أن التعديلات الدستورية بات ضرورية في ظل تأسيس الدولة العصرية الحديثة والتي الهدف الأساسي منها إضافة المزيد من الاستقرار على مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن التعديلات خطوة في تطوير النظام الدستوري المصري.

وأشار "أمين تنظيم مستقبل وطن" إلى أن التعديلات تساعد بشكل كبير في تثبيت أركان الدولة وترسيخ عمل مؤسساتها بما يضمن دعم مسيرة الإصلاح على كافة المستويات التي يقودها الرئيس السيسي والتي حققت نتائج ملموسة على الأرض ساعدت في تحسن البنية التحتية لمصر.

وحضر اللقاء  صلاح فتحي العضو المنتدب، والدكتور أحمد هلال أبو الدهب، وكبار العاملين بشركة السكر وهيئة الحزب  بالحوامدية أمناء الوحدات والمرأة الشباب وشباب وفتيات الحزب وحاضر فى الندوة الدكتور سيد طه  الأستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة، والأستاذ محمد البوشى رئيس النقابة وأعضاء النقابة، وحلمي عبد الفتاح أمين الحزب بالحوامدية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (6)

محمود سلطان

أسئلة الحيران في التعديلات الدستورية

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» إصابة 9 أشخاص إثر انقلاب أتوبيس بأوسيم
» تفاصيل الإيقاع بشبكة دعارة «فرحانة» ببولاق الدكرور
» «حماس» تنفي تشكيل «لجنة» لإدارة قطاع غزة
» ارتفاع حصيلة قتلى معارك طرابلس إلى 205
» بث مباشر.. مباراة آرسنال «النني» ونابولي
» النجم الساحلي بطلًا لكأس زايد على حساب الهلال السعودي
» ننشر بالأسماء مصابي حادث قطار كفر الشيخ
» طائرة تهبط اضطراريًا بمطار القاهرة.. ومصدر يكشف السبب
» إصابة 32 شرطيًا في أعمال شغب في مباراة بالدوري المغربي
» العراق يتوصل لاتفاق تعاون أمني واستخباراتي مع السعودية
» المدعي العام العسكري بطرابلس يأمر بالقبض على حفتر

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:00 ص

  • فجر

    04:01

  • شروق

    05:29

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:30

  • عشاء

    20:00

من الى
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان
أرشيفية
أرشيفية
مرشدو جماعة الإخوان