مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام بيراميدز

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بيراميدز

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي، تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز، والتي ستُقام مساء اليوم الخميس على ملعب بتروسبورت في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ25 بالدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الفريق الأحمر مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتحي – أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – علي معلول

خط الوسط: عمرو السولية – حسام عاشور – صالح جمعة

خط الهجوم: حسين الشحات – وليد أزارو - جيرالدو


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