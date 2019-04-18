"العشيق" قتل طفليها لبكائهما أثناء ممارسة الرذيلة ببولاق

بعد مرور 20 يوما على جريمة صفط اللبن في بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، التي نفذها عاطل عندما قتل رضيعين توأم بالضرب، بسبب بكائهما أثناء ممارسته الرذيلة مع عشيقته "والدة الطفلين"، أعادت النيابة استجواب المتهم "العشيق"، ووالدة الطفلين، مرة أخرى ووجهت لهما تهمة القتل العمد للضحايا.

وقررت النيابة عرض المجني عليهما على الطب الشرعي لتشريح جثتهما، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

الرضيعان التوأم "عاطف.م"، و"محمد.م" 6 أشهر، أصيبا بنزيف في المخ، بسبب اعتداء عشيق والدتهما عليهما بالضرب بالأيدي، وادعت "الأم"، أنهما أصيبا في حادث تصادم، لكن تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالجيزة، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، كشفت كذب رواية الأم، وألقي القبض عليها وعشيقها.

"نعمة" 19 عاما، من المنيا بمركز بني مزار، هربت من أسرتها منذ عام 2017، وقدمت الأسرة بلاغا بغيابها، عن المنزل ولم يعثر عليها حتى ألقي القبض عليها بتهمة الاعتداء على طفليها التوأم وإصابتهما بنزيف في المخ بالاشتراك مع عشيقها، وارتبطت بعدة علاقات غير شرعية، وأنجبت توأما، هكذا جاءت تحريات المباحث بشأن والدة الرضيعين.

ما حدث داخل شقة صفط اللبن ببولاق الدكرور، كشفت عنه الأم في أثناء مناقشتها أمام رجال المباحث تحت إشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، حيث ذكرت "نعمة"، أن عشيقها "أحمد" سائق، أنها تعرفت عليه في أثناء توصيلها عدة مرات لقضاء بعض مستلزمات الأطفال، ونشأت بينهما علاقة حب تطورت إلى علاقة غير شرعية، وبدأ الشاب يتردد عليها، لممارسة الرذيلة معها.

وتابعت الأم، قائلة: "يوم الواقعة كان أحمد عندي (عشيقها).. وكنا مع بعض في علاقة.. وبعدين ولادي فضلوا يصرخوا.. وهو اتضايق، فضل يضرب فيهم .. قلنا نروح بيهم المستشفى ونقول إن هما أصيبوا في حادثة طريق.. بس لما روحنا الدنيا اتقلبت والناس شكت فينا.. ولقيت المباحث جت.. بس ده كل اللي حصل".

ما جاء على لسان المتهمة الأولى، أكده العشيق "المتهم الثاني"، في أثناء مناقشته أمام العميد أسامة عبدالفتاح رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، وعقب ذلك، أمر اللواء مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بإخطار النيابة العامة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.